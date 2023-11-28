«Эталонное мероприятие в области популяризации науки»: в Сочи стартует III Конгресс молодых учёных

В сочинском Парке науки и искусства «Сириус» открывается III Конгресс молодых учёных, в этом году центральная тема — «Пространство возможностей и развития». Как объяснил в комментарии RT министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, конгресс служит одновременно площадкой для подведения итогов научного года, а также для выработки ключевых задач на следующий период. Конгресс станет точкой притяжения для молодых успешных учёных, которые будут определять вектор технического прогресса в России. В нём принимают участие также иностранные гости. В этом году мероприятие посетят представители из 25 стран.

28 ноября в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи открывается III Конгресс молодых учёных. Это одно из ключевых ежегодных событий в рамках Десятилетия науки и технологий, которое было объявлено президентским указом в апреле 2022 года. Конгресс продлится до 30 ноября включительно. Его организаторы — фонд «Росконгресс», Минобрнауки России и Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.

В конгрессе примут участие молодые учёные, специалисты из ведущих научных и образовательных центров, студенты и школьники, а также представители государственных компаний и бизнеса. Собравшиеся обсудят перспективы развития отечественной науки и её кооперацию с бизнесом и государственными институтами, а также передовые научные достижения.

Ключевая тема конгресса в этом году — «Пространство возможностей и развития». По словам советника президента России Антона Кобякова, речь идёт о поддержке молодых учёных, которые работают в самых разных сферах.

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных

«Создавая пространство возможностей для реализации и развития научного потенциала, необходимо сконцентрироваться на всех аспектах взаимодействия государства, бизнеса, общества и науки и поддерживать его для достижения целей национального развития в противостоянии большим вызовам», — считает Кобяков.

Также по теме «Ставить новые задачи»: Валерий Фальков — о молодых учёных и будущем российской науки Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков оценил в интервью RT прошедший в Сочи Конгресс молодых учёных и подвёл...

По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, прилагаемые государством усилия по поддержке молодых учёных уже дают результаты. Так, только за последний год численность учёных до 30 лет увеличилась в стране на 1%.

«Это крайне важно для обеспечения научно-технологического, суверенитета страны в будущем», — отметил Чернышенко.

Деловая программа состоит из круглых столов, экспертных сессий и панельных дискуссий. Спикеры расскажут о современных научных достижениях в разных сферах отечественной науки и бизнеса. В рамках культурной программы участники посетят известные музеи города Сочи. Выставочная программа состоит из кинопоказов, различных развлекательных квизов, а также неформальных научных вечеринок. Насыщенная спортивная программа, в частности, будет включать шоу-презентацию Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего».

Участники конгресса также обсудят вопросы на стыке креативных индустрий и науки — в основе обеих отраслей лежит творческая деятельность человека.

О своих ожиданиях от будущего мероприятия и о его роли для развития отечественной науки RT рассказали видные организаторы научной деятельности в стране.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков

© Фотохост-агентство РИА Новости

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков:

— В третий раз на федеральной территории «Сириус» пройдёт наше эталонное мероприятие в области популяризации науки — Конгресс молодых учёных. Это событие традиционно выступает площадкой подведения итогов уходящего года и определения приоритетных задач на следующий. Мы видим, что увеличивается количество участников: если в 2022 году в Сочи собралось около 4 тыс. студентов, аспирантов, учёных, представителей органов власти и СМИ, то в этом — уже более 5 тыс. участников из 25 стран мира. Такой масштабный, всесторонний интерес повышает престиж научной работы и укрепляет статус молодого учёного. Министерство, в свою очередь, продолжает работу по привлечению молодёжи в сферу в рамках реализации целого ряда мер социальной поддержки и создания комфортных условий для их работы.

Генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов

© РИА Новости / Алексей Дружинин

Генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов:

— Конгресс молодых учёных — это точка притяжения молодых научных лидеров, ответственных, интеллектуальных и амбициозных людей, в чьих руках наше будущее. Среди них есть немало грантополучателей фонда, которые в свои 30 берут на себя серьёзные обязательства по выполнению проектов, руководят лабораториями и публикуются в ведущих научных журналах.

Также по теме «Донести знания до широкой аудитории»: декан факультета педагогического образования МГУ — о популяризации науки Сегодня популярность науки в России выше, чем в 1990-е годы и в начале нулевых, но ниже, чем в середине прошлого века. Такое мнение в...

Конгресс позволяет молодым людям расширить горизонты внимания: узнать о перспективных направлениях исследований, познакомиться с ведущими учёными, внести предложения по улучшению работы институциональных организаций, а также завести новые профессиональные связи для дальнейшего сотрудничества. Именно такое пространство возможностей и развития создаёт конгресс, в той же логике построена и Школа РНФ, которая год от года востребована и популярна среди участников конгресса.

Директор Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Артём Боев:

— Конгресс молодых учёных — это уникальная площадка для коммуникации между учёными и студентами разных университетов, представителями профильных министерств и индустриальными партнёрами. С её помощью каждый участник может получить необходимые для реализации своего потенциала советы и рекомендации, наладить профессиональные контакты.

Например, учёные могут обменяться опытом с коллегами из других научных институтов и вузов, найти единомышленников для создания междисциплинарных проектов, пообщаться с компаниями и узнать их потребности. Для индустриальных партнёров это возможность найти партнёров, которые помогут решить тот или иной технологический вызов. А студентам конгресс может показать точки профессионального роста: как войти в индустрию, какие практико-ориентированные задачи сегодня являются наиболее острыми для компаний и как они, ещё будучи студентами, могут стать частью команд, решающих эти задачи.

Сегодня перед страной стоит множество технологических вызовов в связи с уходом с российского рынка многих иностранных компаний. И такие масштабные мероприятия, как конгресс учёных, дают возможность встретиться и полномасштабно обсудить их решение.