«Эталонное мероприятие в области популяризации науки»: в Сочи стартует III Конгресс молодых учёных
III Конгресс молодых учёных собрал более пяти тысяч участников из 25 стран
- © Фотохост Конгресса молодых учёных
28 ноября в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи открывается III Конгресс молодых учёных. Это одно из ключевых ежегодных событий в рамках Десятилетия науки и технологий, которое было объявлено президентским указом в апреле 2022 года. Конгресс продлится до 30 ноября включительно. Его организаторы — фонд «Росконгресс», Минобрнауки России и Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.
В конгрессе примут участие молодые учёные, специалисты из ведущих научных и образовательных центров, студенты и школьники, а также представители государственных компаний и бизнеса. Собравшиеся обсудят перспективы развития отечественной науки и её кооперацию с бизнесом и государственными институтами, а также передовые научные достижения.
Ключевая тема конгресса в этом году — «Пространство возможностей и развития». По словам советника президента России Антона Кобякова, речь идёт о поддержке молодых учёных, которые работают в самых разных сферах.
- © РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
«Создавая пространство возможностей для реализации и развития научного потенциала, необходимо сконцентрироваться на всех аспектах взаимодействия государства, бизнеса, общества и науки и поддерживать его для достижения целей национального развития в противостоянии большим вызовам», — считает Кобяков.
По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, прилагаемые государством усилия по поддержке молодых учёных уже дают результаты. Так, только за последний год численность учёных до 30 лет увеличилась в стране на 1%.
«Это крайне важно для обеспечения научно-технологического, суверенитета страны в будущем», — отметил Чернышенко.
Деловая программа состоит из круглых столов, экспертных сессий и панельных дискуссий. Спикеры расскажут о современных научных достижениях в разных сферах отечественной науки и бизнеса. В рамках культурной программы участники посетят известные музеи города Сочи. Выставочная программа состоит из кинопоказов, различных развлекательных квизов, а также неформальных научных вечеринок. Насыщенная спортивная программа, в частности, будет включать шоу-презентацию Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего».
Участники конгресса также обсудят вопросы на стыке креативных индустрий и науки — в основе обеих отраслей лежит творческая деятельность человека.
О своих ожиданиях от будущего мероприятия и о его роли для развития отечественной науки RT рассказали видные организаторы научной деятельности в стране.
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков
- © Фотохост-агентство РИА Новости
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков:
— В третий раз на федеральной территории «Сириус» пройдёт наше эталонное мероприятие в области популяризации науки — Конгресс молодых учёных. Это событие традиционно выступает площадкой подведения итогов уходящего года и определения приоритетных задач на следующий. Мы видим, что увеличивается количество участников: если в 2022 году в Сочи собралось около 4 тыс. студентов, аспирантов, учёных, представителей органов власти и СМИ, то в этом — уже более 5 тыс. участников из 25 стран мира. Такой масштабный, всесторонний интерес повышает престиж научной работы и укрепляет статус молодого учёного. Министерство, в свою очередь, продолжает работу по привлечению молодёжи в сферу в рамках реализации целого ряда мер социальной поддержки и создания комфортных условий для их работы.
- Генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов
- © РИА Новости / Алексей Дружинин
Генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов:
— Конгресс молодых учёных — это точка притяжения молодых научных лидеров, ответственных, интеллектуальных и амбициозных людей, в чьих руках наше будущее. Среди них есть немало грантополучателей фонда, которые в свои 30 берут на себя серьёзные обязательства по выполнению проектов, руководят лабораториями и публикуются в ведущих научных журналах.
Конгресс позволяет молодым людям расширить горизонты внимания: узнать о перспективных направлениях исследований, познакомиться с ведущими учёными, внести предложения по улучшению работы институциональных организаций, а также завести новые профессиональные связи для дальнейшего сотрудничества. Именно такое пространство возможностей и развития создаёт конгресс, в той же логике построена и Школа РНФ, которая год от года востребована и популярна среди участников конгресса.
Директор Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Артём Боев:
— Конгресс молодых учёных — это уникальная площадка для коммуникации между учёными и студентами разных университетов, представителями профильных министерств и индустриальными партнёрами. С её помощью каждый участник может получить необходимые для реализации своего потенциала советы и рекомендации, наладить профессиональные контакты.
Например, учёные могут обменяться опытом с коллегами из других научных институтов и вузов, найти единомышленников для создания междисциплинарных проектов, пообщаться с компаниями и узнать их потребности. Для индустриальных партнёров это возможность найти партнёров, которые помогут решить тот или иной технологический вызов. А студентам конгресс может показать точки профессионального роста: как войти в индустрию, какие практико-ориентированные задачи сегодня являются наиболее острыми для компаний и как они, ещё будучи студентами, могут стать частью команд, решающих эти задачи.
Сегодня перед страной стоит множество технологических вызовов в связи с уходом с российского рынка многих иностранных компаний. И такие масштабные мероприятия, как конгресс учёных, дают возможность встретиться и полномасштабно обсудить их решение.
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