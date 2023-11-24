На Конгрессе молодых учёных затронут тему интеграции науки и искусства
«Потенциал молодых специалистов и учёных особенно востребован в самой динамично развивающейся сфере современной экономики — креативных индустриях. Молодость и творчество неразрывно связаны, но чтобы успешно конкурировать, необходимо развиваться. Конгресс выступает в качестве уникальной площадки общения активных молодых специалистов и опытных профессионалов креативной отрасли, здесь генерируются принципы, формирующие условия для синтеза и интеграции научных и творческих проектов в федеральном масштабе», — цитирует ТАСС советника президента Российской Федерации Антона Кобякова.
Как сообщила пресс-служба, Фонд Инносоциум (социальная платформа Фонда Росконгресс) проведёт сессии по продвижению креативной повестки в научной среде и формированию условий для интенсивного привлечения молодых учёных к реализации высокотехнологичных проектов.
Также на конгрессе пройдёт дискуссия «Наука и искусство: связь времён, новые подходы в подготовке талантов и научные технологии создания шедевров».