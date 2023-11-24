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На Конгрессе молодых учёных затронут тему интеграции науки и искусства

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На III Конгрессе молодых учёных будут обсуждаться вопросы выстраивания эффективного взаимодействия науки и искусства, сообщает пресс-служба АНО «Национальные приоритеты».

«Потенциал молодых специалистов и учёных особенно востребован в самой динамично развивающейся сфере современной экономики — креативных индустриях. Молодость и творчество неразрывно связаны, но чтобы успешно конкурировать, необходимо развиваться. Конгресс выступает в качестве уникальной площадки общения активных молодых специалистов и опытных профессионалов креативной отрасли, здесь генерируются принципы, формирующие условия для синтеза и интеграции научных и творческих проектов в федеральном масштабе», — цитирует ТАСС советника президента Российской Федерации Антона Кобякова.

Как сообщила пресс-служба, Фонд Инносоциум (социальная платформа Фонда Росконгресс) проведёт сессии по продвижению креативной повестки в научной среде и формированию условий для интенсивного привлечения молодых учёных к реализации высокотехнологичных проектов.

Также на конгрессе пройдёт дискуссия «Наука и искусство: связь времён, новые подходы в подготовке талантов и научные технологии создания шедевров».

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