Путин заявил о возможности большого скачка в российской науке

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России в настоящее время возможен большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу.
Путин заявил о возможности большого скачка в российской науке
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

По его словам, фундаментальные основы российского образования и науки остаются очень мощными.

«И это даёт нам право полагать, что вот этот скачок, переход к новому технологическому укладу, конечно, в нашей стране здесь и сейчас возможен», — приводит ТАСС заявление Путина на встрече с участниками II Конгресса молодых учёных.

Ранее российский лидер предложил учредить ежегодную премию отечественным молодым учёным и инженерам, а также компаниям в сфере искусственного интеллекта.

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