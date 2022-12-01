Путин заявил о возможности большого скачка в российской науке
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По его словам, фундаментальные основы российского образования и науки остаются очень мощными.
«И это даёт нам право полагать, что вот этот скачок, переход к новому технологическому укладу, конечно, в нашей стране здесь и сейчас возможен», — приводит ТАСС заявление Путина на встрече с участниками II Конгресса молодых учёных.
Ранее российский лидер предложил учредить ежегодную премию отечественным молодым учёным и инженерам, а также компаниям в сфере искусственного интеллекта.