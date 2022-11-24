Путин предложил учредить ежегодную премию учёным и инженерам в сфере ИИ

Президент России Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию отечественным молодым учёным и инженерам, а также компаниям в сфере искусственного интеллекта.

«Предлагаю учредить ежегодную премию молодым учёным и инженерам за научные и конструкторские прорывы в сфере искусственного интеллекта», — приводит РИА Новости его слова на конференции Сбера.

Путин также заявил о необходимости учредить премию российским компаниям за успехи в области внедрения искусственного интеллекта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская наука сегодня испытывает ограничения в плане международного взаимодействия, но это шанс показать свою самодостаточность.