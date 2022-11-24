Путин предложил учредить ежегодную премию учёным и инженерам в сфере ИИ
- РИА Новости
«Предлагаю учредить ежегодную премию молодым учёным и инженерам за научные и конструкторские прорывы в сфере искусственного интеллекта», — приводит РИА Новости его слова на конференции Сбера.
Путин также заявил о необходимости учредить премию российским компаниям за успехи в области внедрения искусственного интеллекта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская наука сегодня испытывает ограничения в плане международного взаимодействия, но это шанс показать свою самодостаточность.