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Путин предложил учредить ежегодную премию учёным и инженерам в сфере ИИ

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Президент России Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию отечественным молодым учёным и инженерам, а также компаниям в сфере искусственного интеллекта.
Путин предложил учредить ежегодную премию учёным и инженерам в сфере ИИ
  • РИА Новости

«Предлагаю учредить ежегодную премию молодым учёным и инженерам за научные и конструкторские прорывы в сфере искусственного интеллекта», — приводит РИА Новости его слова на конференции Сбера.

Путин также заявил о необходимости учредить премию российским компаниям за успехи в области внедрения искусственного интеллекта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская наука сегодня испытывает ограничения в плане международного взаимодействия, но это шанс показать свою самодостаточность.

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