Песков заявил об отличном шансе для российской науки показать свою самодостаточность
- РИА Новости
Он отметил, что роль науки в развитии страны на нынешнем непростом этапе очень трудно переоценить.
«Наука тоже испытывает, наверное, определённые ограничения в плане международного взаимодействия, но это как раз отличный шанс для нашей науки показать свою самодостаточность», — сказал он на заседании оргкомитета VIII Всероссийской премии «За верность науке». Его слова приводит РИА Новости.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что премия «За верность науке» — это яркий пример того, как можно и нужно популяризировать науку, доносить правдивую и проверенную информацию о научных достижениях.
Ранее сообщалось, что учёные из НИТУ «МИСиС» разработали экспериментальную модель нейросети «НейроСтаниславский», которая впервые в России написала пьесу.