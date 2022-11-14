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Песков заявил об отличном шансе для российской науки показать свою самодостаточность

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Российская наука сегодня испытывает ограничения в плане международного взаимодействия, но это шанс показать свою самодостаточность. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил об отличном шансе для российской науки показать свою самодостаточность
  • РИА Новости

Он отметил, что роль науки в развитии страны на нынешнем непростом этапе очень трудно переоценить.

«Наука тоже испытывает, наверное, определённые ограничения в плане международного взаимодействия, но это как раз отличный шанс для нашей науки показать свою самодостаточность», — сказал он на заседании оргкомитета VIII Всероссийской премии «За верность науке». Его слова приводит РИА Новости.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что премия «За верность науке» — это яркий пример того, как можно и нужно популяризировать науку, доносить правдивую и проверенную информацию о научных достижениях.

Ранее сообщалось, что учёные из НИТУ «МИСиС» разработали экспериментальную модель нейросети «НейроСтаниславский», которая впервые в России написала пьесу.

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