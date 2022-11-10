Российские учёные научили искусственный интеллект писать пьесы

Учёные из НИТУ «МИСиС» разработали экспериментальную модель нейросети «НейроСтаниславский», которая впервые в России написала пьесу. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Искусственный интеллект не заменяет автора пьесы, а помогает создавать и совершенствовать сюжет, пояснили в НИТУ «МИСиС». Программа создана учёными в рамках совместного проекта университета и фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры».

Нейросеть обучалась на произведениях русских классиков — Островского, Чехова, Горького и других. Базой данных для нейросети стали десятки пьес и тысячи диалогов, написанных маститыми писателями.

«Мы живём в такое время, когда важно искать новые и даже неожиданные возможности для применения искусственного интеллекта. В будущем нейронные сети способны внести огромный вклад в развитие театрального искусства, а сегодня мы делаем значительный шаг на пути к этому», — отметил Machine Learning разработчик команды, студент НИТУ «МИСиС» Иван Плешаков.

Проект уже начали внедрять в театральную практику: с помощью ИИ режиссёр Ярослав Шевалдов написал фрагмент пьесы об основателях Художественного театра — К.С. Станиславском и В.И. Немировиче-Данченко. По сценарию поставлен короткий спектакль.

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