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The Daily Star: компьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году

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Суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году.
The Daily Star: компьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году
  • Gettyimages.ru
  • © Morris MacMatzen

Об этом сообщает британское издание The Daily Star.

«Примерно с 2040 по 2050 год цивилизованная жизнь, какой мы её знаем на этой планете, перестанет существовать», — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной конца света станет деятельность людей, в частности загрязнение окружающей среды.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество мчится в климатический ад.

Климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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