Патрушев предупредил о рисках недофинансирования науки в России

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев на выездном совещании в Томске предупредил о рисках недофинансирования науки в России.

«В условиях недостаточности материальных и финансовых ресурсов российские научные организации вынуждены продолжать обращаться к иностранным контрагентам, что формирует риски утечки коммерчески привлекательной научно-технической информации за рубеж», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что примером может служить Сибирь, где сохраняются проблемы с введением в хозяйственный оборот «результатов интеллектуальной деятельности, полученных с использованием бюджетных средств».

По словам Патрушева, в первую очередь соответствующие сложности связаны с недостаточным контролем «со стороны распорядителей бюджетных средств и институтов развития за проведением подведомственными организациями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».

Ранее сообщалось, что молодые учёные Подмосковья получили ежегодные премии губернатора.