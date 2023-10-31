Патрушев предупредил о рисках недофинансирования науки в России
- РИА Новости
«В условиях недостаточности материальных и финансовых ресурсов российские научные организации вынуждены продолжать обращаться к иностранным контрагентам, что формирует риски утечки коммерчески привлекательной научно-технической информации за рубеж», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что примером может служить Сибирь, где сохраняются проблемы с введением в хозяйственный оборот «результатов интеллектуальной деятельности, полученных с использованием бюджетных средств».
По словам Патрушева, в первую очередь соответствующие сложности связаны с недостаточным контролем «со стороны распорядителей бюджетных средств и институтов развития за проведением подведомственными организациями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».
Ранее сообщалось, что молодые учёные Подмосковья получили ежегодные премии губернатора.