Объявлена основная тема Конгресса молодых учёных
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда «Росконгресс».
«Создавая пространство возможностей для реализации и развития научного потенциала, необходимо сконцентрироваться на всех аспектах взаимодействия государства, бизнеса, общества и науки и поддерживать его для достижения целей национального развития в противостоянии большим вызовам», — заявил советник президента России Антон Кобяков.
По его словам, во многих сферах молодым учёным отведена роль первопроходцев, поэтому поддержка и правильные ориентиры очень важны.
Конгресс соберёт более 4,5 тыс. участников, в том числе специалистов из более чем 25 стран. Деловая программа предусматривает свыше 100 мероприятий.
Конгресс молодых учёных — одно из ключевых событий 2023 года в рамках Десятилетия науки и технологий.