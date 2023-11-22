Объявлена основная тема Конгресса молодых учёных

Основной темой Конгресса молодых учёных, который пройдёт 28—30 ноября на федеральной территории «Сириус», станет «Пространство возможностей и развития».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда «Росконгресс».

«Создавая пространство возможностей для реализации и развития научного потенциала, необходимо сконцентрироваться на всех аспектах взаимодействия государства, бизнеса, общества и науки и поддерживать его для достижения целей национального развития в противостоянии большим вызовам», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, во многих сферах молодым учёным отведена роль первопроходцев, поэтому поддержка и правильные ориентиры очень важны.

Конгресс соберёт более 4,5 тыс. участников, в том числе специалистов из более чем 25 стран. Деловая программа предусматривает свыше 100 мероприятий.

Конгресс молодых учёных — одно из ключевых событий 2023 года в рамках Десятилетия науки и технологий.