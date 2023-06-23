Конгресс молодых учёных состоится 28—30 ноября в парке науки и искусства «Сириус», сообщил замминистра науки и высшего образования России, секретарь Координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий Денис Секиринский, выступая на XI Всероссийском съезде советов молодых учёных и студенческих научных обществ.

«А осенью этого года в Хабаровске, Астрахани и Перми пройдут мероприятия — спутники конгресса, посвящённые проработке актуальных запросов от регионов», — сказал Секиринский.

По его словам, в 2023 году заявки на проведение таких мероприятий подали более десяти субъектов, что говорит об активном развитии отношений между органами власти регионов и профессиональным научным сообществом.

Конгресс молодых учёных — одно из ключевых событий 2023 года в рамках Десятилетия науки и технологий.

Как ожидается, его участниками станут более 4000 человек. Конгресс объединит представителей академической среды, прежде всего молодых учёных — победителей конкурсов грантов, студентов, школьников и ведущих российских исследователей, представителей научных и образовательных организаций, органов власти и бизнес-сообщества.