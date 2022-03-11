«Развивать свою систему»: экс-министр просвещения Васильева — о пересмотре наукометрической оценки работы вузов и учёных

В условиях деградации международного научного сотрудничества государство должно обратить внимание на российскую систему оценки эффективности учёных. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявила президент Российской академии образования, экс-министр просвещения, доктор исторических наук Ольга Васильева. С её точки зрения, было бы правильно оценивать публикации в отечественных научных журналах выше, чем статьи, включённые в иностранные системы цитирования Web of Science и Scopus. Кроме того, Васильева обратила внимание на то, что международная схема наукометрии, включая индекс Хирша, имеет ряд существенных недостатков. Вместе с тем президент РАО считает, что тотальная изоляция вряд ли пойдёт на пользу российской науке.

— Ольга Юрьевна, какие меры следует сегодня предпринять для повышения авторитета российских научных журналов? Что мешает их развитию?

— У нас уже давно существует своя, российская система RSCI (Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). — RT). В сложившейся обстановке государственным институтам стоит рассмотреть её в качестве альтернативы (зарубежным научным журналам. — RT) и предусмотреть программу её развития.

В том числе целесообразно рекомендовать оценивать публикации в журналах RSCI выше, чем в Web of Science и Scopus, расширить финансирование отечественных изданий высокого уровня. Особенно это было бы актуально для гуманитарной сферы, всего спектра наук об образовании. Думаю, ни для кого не секрет, что учёным-историкам, педагогам, славистам опубликовать результаты своей работы в зарубежном журнале всегда было очень тяжело. А сейчас, скажем честно, это практически невозможно.

Что делать? Развивать свою систему оценки. Пересмотреть некоторые показатели национального проекта «Наука и университеты». Здесь Академия (Российская академия образования. — RT) полностью поддерживает решение правительства РФ — нашего учредителя.

Президент РАО Ольга Васильева

РИА Новости

© Валерий Мельников

— В целом наукометрический подход оценки труда учёных сегодня часто критикуют, но есть ли основания для этого? Особенно учитывая тот факт, что в основе этой системы сейчас лежат публикации в зарубежных научных журналах, которые ценятся больше всего.

— Согласно пока ещё действующей нормативно-правовой базе число публикаций в журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus, является показателем эффективности учёных и профессорско-преподавательского состава вузов. И этот показатель введён в госзадание для высших учебных заведений. Кроме того, цитируемость в этих базах — один из важных критериев оценки вузов в международных университетских рейтингах.

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С одной стороны, когда такие показатели вводились, у коллег цель была самая благая — активизировать публикационную активность научных коллективов, повысить качество работ. Но, к сожалению, в погоне за выполнением формальных наукометрических показателей со временем стало теряться главное — ради чего мы всё это делаем.

Следует заметить, что универсальных наукометрических показателей, которые способны абсолютно точно оценивать эффективность деятельности учёных, не существует. Приведу в пример известный индекс Хирша, основанный на количестве публикаций и их цитируемости.

С одной стороны, он может применяться при оценке любого учёного в любой области науки. С другой стороны, для сравнения эффективности исследований в разных научных областях его использовать не стоит. С третьей стороны, при помощи этого индекса невозможно оценить вклад учёного в работы, выполненные в соавторстве.

Если совсем просто: можно быть передовым исследователем, а можно — рядовым исполнителем в серии совместных работ и заработать таким образом очень высокий индекс Хирша.

Кроме того, возникают вопросы о том, насколько он эффективен, когда речь идёт о российских учёных: в стандартной схеме индекса, используемой Web of Science, не учитываются ссылки на книги авторов, а также ссылки в неанглоязычных источниках. Если взять представителя российской гуманитарной науки, мы столкнёмся с тем, что его работы могут быть даже не переведены на английский язык, абсолютно не интересны за рубежом, однако цитироваться в отечественных источниках.

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— Раз количественный, наукометрический подход в чистом виде действительно имеет недостатки, чем его можно дополнить? Какие критерии позволят точно и справедливо измерять эффективность научной работы?

— Как стало известно на днях, правительство Российской Федерации планирует отменить требование наличия публикаций в изданиях Web of Science и Scopus при выполнении федеральных проектов, программ, государственных заданий на научные исследования. Планируется оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований. Какой она будет? К этому вопросу нужно подходить очень взвешенно, не навредить системе ещё больше.

Важно, чтобы учёный был сосредоточен на качестве своей работы, а не на том, как бы «продать» свою публикацию в журнал, или, что ещё хуже, где найти деньги, чтобы за это заплатить. Всё это не должно быть главной заботой исследователя. Поэтому любые изменения, облегчающие жизнь научным работникам, на мой взгляд, будут восприняты сегодня профессиональным сообществом позитивно.

Вместе с тем мы должны понимать, что полностью изолироваться от мира и отказываться от международной оценки тоже вредно. Любой системе нужны разумные контроль и оценка.

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При этом при создании национальной системы оценки результативности научных исследований и разработок целесообразно методы формального, условно численного анализа дополнить расширенными, действительно качественными экспертными, содержательными оценками.

В области педагогики, детской и возрастной психологии, физиологии — всего спектра наук об образовании — Российская академия образования как головная организация в этой сфере имеет все необходимые компетенции.

Сейчас важно нормативно закрепить те изменения, которые давно назрели и сегодня обсуждаются. РАО готова включиться в работу по юридическому оформлению этих предложений.