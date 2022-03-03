«Более высокие требования»: президент РАО Ольга Васильева — о новой модели подготовки аспирантов
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
С марта в России вступил в силу новый порядок приёма и обучения аспирантов. Согласно приказу Минобрнауки, вузы могут самостоятельно определять требования и сроки приёма, а также формы и методы обучения в аспирантуре.
Кроме того, для аспирантов больше не будет проводиться государственная итоговая аттестация, а выпускникам не будет присваиваться квалификация «преподаватель-исследователь». Зато процедура предзащиты диссертации станет обязательной для всех. По её итогам будет выдаваться заключение о соответствии представленной работы необходимым требованиям.
- Ольга Васильева
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Как пояснила в беседе с RT на полях общего собрания членов РАО, которое проходит в Москве 2—3 марта, президент Российской академии образования Ольга Васильева, в ранее действовавшей модели на аспирантов ложилась избыточная нагрузка, связанная с прохождением образовательных курсов, а научной работе уделялось сравнительно мало внимания.
«В результате доля аспирантов, защитивших диссертации, была невысока и многие приходили, чтобы получить запись о прохождении аспирантуры, а не реально заниматься наукой. По этой причине необходимость изменения модели аспирантуры в последние годы действительно назрела», — подчеркнула она.
При этом новая система предполагает сближение процедур аттестации и предзащиты, что должно сократить число аттестационных процедур, пояснила Васильева.
«Сейчас аспирант должен пройти защиту кандидатского минимума, итоговую аттестацию, предзащиту, обсуждение диссертационного совета — и потом только выход на защиту. Теперь же к предзащите и аттестации будут одни требования, что, надеюсь, уберёт избыточное звено», — добавила экс-министр просвещения.
Желающих поступить в аспирантуру сегодня в России немало — например, в прошлом году были зачислены 16,1 тыс. абитуриентов на бюджетные места, ещё 9 тыс. человек приняты по договорам об оказании платных услуг.
- Общее собрание членов РАО
- © RT
«Это в целом не самые маленькие цифры. Из-за новых правил возможно незначительное сокращение числа поступающих, поскольку к результатам обучения в аспирантуре будут предъявляться более высокие требования — в новой модели предполагается именно написание диссертации, максимально готовой к защите. Поэтому в аспирантуру будут поступать люди, изначально ориентированные на защиту диссертации, а не на получение диплома. Очень надеемся, что это увеличит число тех, кто занимается реальной наукой», — добавила Ольга Васильева.
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