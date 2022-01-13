В Ассоциации родительских комитетов поддержали идею ввести практики для школьников

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Василия Власова ввести ознакомительные практики для школьников по интересующим их профессиям.

«Мы относимся к такой инициативе с большим воодушевлением, потому что эта инициатива не просто нужна, она уже давно перезрела», — сообщила Леткова.

По её мнению, школьникам «катастрофически» не хватает профессиональной ориентации. Уже в средней школе ребёнок должен понимать, каким предметам стоит уделять особое внимание, считает эксперт.

«Должны быть какие-то мастер-классы, дни открытых дверей», — подчеркнула Леткова.

Она также выразила надежду на то, что данная законодательная инициатива получит поддержку и в будущем вступит в силу.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников.

Законодатель отметил важность развития системы профессионального ориентирования будущих специалистов для динамичного развития национальной экономики.