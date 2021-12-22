В ЮНЕСКО отметили роль России в сферах образования и науки

Генеральный директор Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле рассказала о важной роли, которую играет Россия в организации в целом и в сферах образования и науки в частности.

«Россия играет очень важную роль в ЮНЕСКО начиная со времён СССР. Ваша страна всегда была членом исполнительного совета, очень приверженным осуществлению целей организации», — приводит ТАСС её слова.

Азуле подчеркнула, что российская сторона особенно активна в сфере высшего образования и науки.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что петроглифы Онежского озера и Белого моря получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.