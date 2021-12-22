В ЮНЕСКО отметили роль России в сферах образования и науки
- Reuters
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«Россия играет очень важную роль в ЮНЕСКО начиная со времён СССР. Ваша страна всегда была членом исполнительного совета, очень приверженным осуществлению целей организации», — приводит ТАСС её слова.
Азуле подчеркнула, что российская сторона особенно активна в сфере высшего образования и науки.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что петроглифы Онежского озера и Белого моря получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.