Карельские петроглифы включены в список ЮНЕСКО

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Петроглифы Онежского озера и Белого моря получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Карельские петроглифы включены в список ЮНЕСКО
  • Reuters

«Петроглифы Карелии — объект ЮНЕСКО!!! Подробности позже!!!» — написал губернатор в соцсети «ВКонтакте», поблагодарив команду за работу.

Онежские петроглифы — наскальные памятники монументального изобразительного творчества первобытной эпохи в Пудожском районе Карелии, на восточном побережье Онежского озера. Они датируются IV—III тысячелетиями до нашей эры.

Беломорские петроглифы расположены в Беломорском районе на островах реки Выг и датируются IV—III тысячелетием до нашей эры.

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