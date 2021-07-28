Карельские петроглифы включены в список ЮНЕСКО

Петроглифы Онежского озера и Белого моря получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Петроглифы Карелии — объект ЮНЕСКО!!! Подробности позже!!!» — написал губернатор в соцсети «ВКонтакте», поблагодарив команду за работу.

Онежские петроглифы — наскальные памятники монументального изобразительного творчества первобытной эпохи в Пудожском районе Карелии, на восточном побережье Онежского озера. Они датируются IV—III тысячелетиями до нашей эры.

Беломорские петроглифы расположены в Беломорском районе на островах реки Выг и датируются IV—III тысячелетием до нашей эры.