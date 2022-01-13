В Госдуме предложили ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников
- Legion-Media
В обращении законодатель отметил, что развитие системы профессионального ориентирования будущих специалистов и подготовка профессиональных кадров — важнейшие задачи государства по обеспечению динамичного развития национальной экономики.
В то же время, как он отметил, согласно многочисленным опросам последних лет, значительная часть граждан России осуществляют трудовую деятельность не по специальности, полученной в средне-специальных или высших учебных заведениях.
В одном из опросов более половины студентов-первокурсников заявили об отсутствии планов работать в будущем по своей специальности. Одной из причин данного явления эксперты назвали низкий уровень профориентации в средних школах, добавил Власов.
«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность введения на предприятиях профессиональных практик для выпускников по интересующей их специальности, которые они смогут пройти в регионе проживания, или ближайшем регионе с соответствующим производством, с оплатой проезда и проживания за счёт средств федерального бюджета», — говорится в тексте обращения.
Появление данной возможности, по его словам, позволит молодым людям более взвешенно подойти к одному из важнейших выборов в жизни, убедиться в своих решениях либо пересмотреть их ещё до поступления в высшие учебные заведения, добавил парламентарий.
Ранее в Госдуме предложили ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям.