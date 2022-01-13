В Госдуме предложили ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ознакомительные практики для школьников по интересующим их профессиям. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что развитие системы профессионального ориентирования будущих специалистов и подготовка профессиональных кадров — важнейшие задачи государства по обеспечению динамичного развития национальной экономики.

В то же время, как он отметил, согласно многочисленным опросам последних лет, значительная часть граждан России осуществляют трудовую деятельность не по специальности, полученной в средне-специальных или высших учебных заведениях.

В одном из опросов более половины студентов-первокурсников заявили об отсутствии планов работать в будущем по своей специальности. Одной из причин данного явления эксперты назвали низкий уровень профориентации в средних школах, добавил Власов.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность введения на предприятиях профессиональных практик для выпускников по интересующей их специальности, которые они смогут пройти в регионе проживания, или ближайшем регионе с соответствующим производством, с оплатой проезда и проживания за счёт средств федерального бюджета», — говорится в тексте обращения.

Появление данной возможности, по его словам, позволит молодым людям более взвешенно подойти к одному из важнейших выборов в жизни, убедиться в своих решениях либо пересмотреть их ещё до поступления в высшие учебные заведения, добавил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям.