В Госдуме предложили ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ознакомительные практики для школьников по интересующим их профессиям. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников
  • Legion-Media

В обращении законодатель отметил, что развитие системы профессионального ориентирования будущих специалистов и подготовка профессиональных кадров — важнейшие задачи государства по обеспечению динамичного развития национальной экономики.

В то же время, как он отметил, согласно многочисленным опросам последних лет, значительная часть граждан России осуществляют трудовую деятельность не по специальности, полученной в средне-специальных или высших учебных заведениях.

В одном из опросов более половины студентов-первокурсников заявили об отсутствии планов работать в будущем по своей специальности. Одной из причин данного явления эксперты назвали низкий уровень профориентации в средних школах, добавил Власов.

«В этой связи прошу Вас оценить целесообразность введения на предприятиях профессиональных практик для выпускников по интересующей их специальности, которые они смогут пройти в регионе проживания, или ближайшем регионе с соответствующим производством, с оплатой проезда и проживания за счёт средств федерального бюджета», — говорится в тексте обращения.

Появление данной возможности, по его словам, позволит молодым людям более взвешенно подойти к одному из важнейших выборов в жизни, убедиться в своих решениях либо пересмотреть их ещё до поступления в высшие учебные заведения, добавил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям. 

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