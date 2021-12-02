Касперская выступила против цифровизации образования

Президент компании InfoWatch Наталья Касперская в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» выступила против цифровизации образования.

«Вот нам сейчас навязывают цифровизацию образования — тему очень для меня нелюбимую. Я считаю, что это категорически неправильно», — сказала она.

По словам Касперской, образование — это такая инертная сфера, где «нужно десять раз проверить, прежде чем выйти на цифровизацию».

Она также заявила, что дети, когда используют гаджеты, «скрючиваются» и портят себе зрение.

По её мнению, в случае цифровизации образования «мы вырастим поколение людей, которые не умеют делать выводы, потому что они привыкли мыслить инкрементально».

«Вся вот эта цифровизация учит мыслить инкрементально», — сказала Касперская.

Также Касперская рассказала о ситуации с безопасностью биометрических данных.