Касперская выступила против цифровизации образования

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Президент компании InfoWatch Наталья Касперская в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» выступила против цифровизации образования.
Касперская выступила против цифровизации образования
  • РИА Новости

«Вот нам сейчас навязывают цифровизацию образования — тему очень для меня нелюбимую. Я считаю, что это категорически неправильно», — сказала она.

По словам Касперской, образование — это такая инертная сфера, где «нужно десять раз проверить, прежде чем выйти на цифровизацию».

Она также заявила, что дети, когда используют гаджеты, «скрючиваются» и портят себе зрение.

По её мнению, в случае цифровизации образования «мы вырастим поколение людей, которые не умеют делать выводы, потому что они привыкли мыслить инкрементально».

«Вся вот эта цифровизация учит мыслить инкрементально», — сказала Касперская.

Также Касперская рассказала о ситуации с безопасностью биометрических данных.

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