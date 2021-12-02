Касперская рассказала о ситуации с безопасностью биометрических данных

Президент компании InfoWatch Наталья Касперская в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала о ситуации с безопасностью биометрических данных.

«Массовых таких примеров явного взлома биометрии не было ещё за прошлый год. Но я думаю, что это объясняется не тем, что она (биометрия. — RT) невзламываемая, потому что до сегодняшнего момента невзламываемые технологии не существовали. Я думаю, что они и не существуют», — отметила она.

По её мнению, то, что массового взлома биометрии не было, объясняется тем, что банки, использующие систему платежа лицом, ставят лимиты на денежные суммы.

«Стоимость извлечения этих данных и подмены, она пока выше, чем те лимиты», — сказала она.

Касперская считает, что подмена биометрии может стать массовой при двух условиях.

«Первое событие — это снятие лимитов банками, то есть возможность платить любой суммой, и второе — это сервис должен стать массовым. То есть, условно говоря, нужно снять биометрию со всех граждан страны», — сказала она.

В сентябре глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков предложил сделать обязательной процедуру сбора биометрических данных при открытии банковских счетов иностранными гражданами.