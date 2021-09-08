В ГД призвали сделать обязательным сбор биометрии при открытии счетов в банках иностранцами

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Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков предложил сделать обязательной процедуру сбора биометрических данных при открытии банковских счетов иностранными гражданами.
В ГД призвали сделать обязательным сбор биометрии при открытии счетов в банках иностранцами
  • © duma.gov.ru

Об этом, как пишет Интерфакс, Аксаков сказал в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

«Очень много используется для этих всех действий (несанкционированное списание средств со счетов клиентов. — RT) мигрантов. Бригадами сюда приезжают, открывают эти счета, обналичивают деньги, списанные несанкционированно. Предлагается обсудить возможность обязательного сбора биометрических данных при открытии банковских счетов для иностранцев в России для того, чтобы отсечь значительную часть мошенников, которые работают у нас в стране», — сказал он.

Аксаков добавил, что в России существует целый бизнес по обналичиванию мигрантами средств, которые были незаконно выведены со счетов граждан.

Ранее финансовый эксперт Ян Марчинский оценил идею кредитования в банкоматах по биометрическим данным.  

«Сначала банкоматы будут выдавать незначительные суммы по биометрии. При этом новая услуга всё равно будет пользоваться огромной популярностью», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, объёмы потребительского кредитования увеличатся ещё больше, возможно, в несколько раз.

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