Сенатор Гумерова прокомментировала идею вернуть систему профраспределения выпускников

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Полина Полетаева
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова возродить систему профраспределения выпускников.
Сенатор Гумерова прокомментировала идею вернуть систему профраспределения выпускников
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«Действительно, тема распределения студентов поднимается не первый год на разных уровнях. Но уже чётко дан ответ, в том числе президентом России, что мы не сможем обязать человека ехать работать против его воли. В то же время, если молодой человек отучился за счёт бюджетных средств, мы должны сделать всё возможное, чтобы он отработал определённое количество лет по той специальности, которой его обучило государство за счёт собственных средств», — сказала Гумерова.

Кроме того, она отметила, что «профориентация — это очень важный момент».

«Чтобы не получилось так, что, не понимая своих возможностей или склонности к какой-либо профессии, ребята поступали и на третьем курсе (или ещё хуже — завершив обучение) понимали, что это профессия не для них», — заключила сенатор.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуться к советскому опыту профраспределения выпускников вузов и иных профессиональных учебных заведений, которые получили образование на бюджетной основе, а также учредить систему доучебной профориентации для абитуриентов и школьников старших классов, находящихся в процессе выбора будущей профессии.

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