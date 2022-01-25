Депутат Госдумы Милонов предложил возродить систему профраспределения выпускников

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуться к советскому опыту профраспределения выпускников вузов и иных профессиональных учебных заведений, которые получили образование на бюджетной основе, а также учредить систему доучебной профориентации для абитуриентов и школьников старших классов, находящихся в процессе выбора будущей профессии.
Депутат Госдумы Милонов предложил возродить систему профраспределения выпускников
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Копии обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеются в распоряжении RT.

Как пояснил парламентарий, с момента прекращения существования СССР в стране была свёрнута эффективная программа профраспределения выпускников различных учебных заведений.

Сегодня выпускник среднего или высшего учебного заведения фактически «оставлен один на один» с важнейшей задачей профессионального трудоустройства, добавил Милонов.

По его словам, стоит возродить систему профраспределения для выпускников, которые обучались на бюджете. 

«В данной связи имеет смысл не только вернуться к советскому опыту профраспределения выпускников вузов и иных бюджетных профессиональных учебных заведений, но и учредить систему доучебной профориентации для абитуриентов и школьников старших классов, находящихся в процессе выбора будущей профессии», — говорится в тексте обращения.

По мнению депутата, подобная практика помогла бы молодёжи ещё до начала обучения точнее определиться с дальнейшим трудовым выбором, получить базовые навыки и представления о намеченной профессии и, главное, при возрождении метода профориентации получить гарантированное рабочее место при выпуске.

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