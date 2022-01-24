HR-эксперт Лимонова назвала наиболее популярные направления онлайн-обучения у россиян
- Gettyimages.ru
Аналитик пояснила, что сейчас онлайн-образование достаточно популярно у россиян.
«Потому что это, во-первых, простая форма получения новой информации, а во-вторых — возможность освоить новую профессию. Существует огромное количество предложений по онлайн-обучению среди крупных бизнес-школ, университетов», — заявила эксперт.
Кроме того, по словам Лимоновой, есть различные онлайн-платформы, например такие, как «Открытое образование».
По мнению эксперта, что касается направлений обучения, которые вызывают интерес у населения, то они связаны с диджитал-сферой или маркетингом.
«Есть также множество курсов для тех, кто хотел бы построить карьеру в IT. Это тестировщики, junior-разработчики и другие. Онлайн-образование сегодня — новый тренд, и насколько долго он продлится — вопрос интереса аудитории и качества самого обучения», — заключила она.
24 января по инициативе ООН ежегодно отмечается Международный день образования.
В октябре депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям.