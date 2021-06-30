Экс-министр просвещения Васильева возглавила Российскую академию образования

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Экс-министр просвещения России Ольга Васильева избрана президентом Российской академии образования (РАО).
Экс-министр просвещения Васильева возглавила Российскую академию образования
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом информирует РИА Новости.

Выборы президента РАО прошли в ходе общего собрания членов академии.

Как уточняется, единственным зарегистрированным кандидатом стала Васильева.

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