Экс-министр просвещения Васильева возглавила Российскую академию образования
Экс-министр просвещения России Ольга Васильева избрана президентом Российской академии образования (РАО).
- © РИА Новости / Валерий Мельников
Об этом информирует РИА Новости.
Выборы президента РАО прошли в ходе общего собрания членов академии.
Как уточняется, единственным зарегистрированным кандидатом стала Васильева.
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