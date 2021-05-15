Фальков прокомментировал ситуацию с аспирантурой
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«У нас сегодня всего десятки тысяч человек в аспирантуре — это ничтожно мало. А нам, по-хорошему, надо на порядок увеличить количество тех, кто будет приходить и заниматься исследованиями», — цитирует ТАСС Фалькова.
По его словам, «проблему можно решить только если смотреть комплексно, в совокупности, и, самое главное, меняя крупные институции, то есть то, где происходит создание… исследователей».
«А оно происходит в университетах и во многом ещё в научных институтах», — добавил министр.
Также вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в обращении на открытии форума «Молодёжь и наука» отметил, что «путь в науку — это аспирантура».