Фальков прокомментировал ситуацию с аспирантурой

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в ходе всероссийского форума «Молодёжь и наука» прокомментировал ситуацию с аспирантурой.
Фальков прокомментировал ситуацию с аспирантурой
  • © Aleksandr Schemlyaev
  • globallookpress.com

«У нас сегодня всего десятки тысяч человек в аспирантуре — это ничтожно мало. А нам, по-хорошему, надо на порядок увеличить количество тех, кто будет приходить и заниматься исследованиями», — цитирует ТАСС Фалькова.

По его словам, «проблему можно решить только если смотреть комплексно, в совокупности, и, самое главное, меняя крупные институции, то есть то, где происходит создание… исследователей».

«А оно происходит в университетах и во многом ещё в научных институтах», — добавил министр.

Также вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в обращении на открытии форума «Молодёжь и наука» отметил, что «путь в науку — это аспирантура».

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