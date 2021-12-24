«Больше чем игра»: как российские вузы развивают киберспорт при поддержке государства

Призёры студенческого турнира по компьютерным играм «Битва за науку» были названы в середине декабря — ими стали команды из Тамбовского госуниверситета и МАИ. Соревнование было организовано Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Турнир станет этапом на пути к проведению аналога Олимпийских игр в киберсфере. Российские вузы — участники программы «Приоритет 2030» активно развивают киберспорт. Так, Томский государственный университет инициировал создание Национальной киберспортивной ассоциации.

В середине декабря были названы победители международного студенческого киберспортивного турнира «Битва за науку». Организовало турнир Министерство науки и высшего образования РФ при поддержке Федерации компьютерного спорта города Москвы, университета «Синергия» и киберспортивного оператора GIG.ME. Призовой фонд составил 2 млн рублей — по 1 млн на каждый вид программы.

Победа в соревнованиях по прохождению популярной американской игры Dota 2 досталась команде Тамбовского государственного университета им. Державина derzhaWIN. В соревнованиях в другой игре, League of Legends, лучшей стала команда МАИ «Таёжный чай».

Как заявил министр образования и науки Валерий Фальков, министерство будет и дальше поддерживать развитие киберспортивных соревнований.

«Россия — первая страна в мире, которая признала киберспорт; он воспитывает волю к победе, целеустремлённость, усердие, усидчивость и внимательность, учит командообразованию и умению брать на себя ответственность», — подчеркнул глава Минобрнауки.

«Битва за науку» станет этапом подготовки к международным Играм будущего, которые впервые пройдут в 2023 году.

Университетский киберспорт — драйвер образовательного процесса

«Напоминает обычный спорт»

Россия признала киберспорт официальным видом спорта ещё в 2001 году. Спустя пять лет решение было пересмотрено из-за несоответствия формальным критериям, таким как наличие зарегистрированного общероссийского физкультурно-спортивного объединения. Повторно киберспорт был признан в 2016-м. Это направление активно развивается при участии ведущих российских вузов. Так, по инициативе Томского государственного университета (ТГУ) была создана Национальная ассоциация университетского киберспорта.

Кроме того, с 2021 года университет в сотрудничестве с другими вузами приступил к исследованию влияния киберспорта на когнитивные, социальные и личностные навыки человека.

© ТГУ

Изучение киберспорта включено в стратегический проект ТГУ по социогуманитарному инжинирингу в рамках государственной программы трансформации университетов «Приоритет 2030». Речь идёт об «исследовании и прогнозировании новых идентичностей» людей, их стилей жизни и типов поведения в различных социальных контекстах.

Напомним, программа «Приоритет 2030» призвана сформировать большую группу университетов — лидеров в сфере инноваций и новых научных знаний. По итогам конкурса в программу вошли более 100 университетов, включая отраслевые и региональные вузы. Каждый участник программы может рассчитывать на господдержку в размере около 1 млрд рублей.

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Говоря о проекте ТГУ, директор Центра прикладного анализа больших данных ТГУ, координатор проекта Н.А.У.К.А. Вячеслав Гойко напомнил, что в наши дни реальность распалась на две составляющие — офлайновую и виртуальную.

«Мы исследователи, и для нас киберспорт — это больше чем игра. Мы хотим понять, как игры развивают мозг каждого студента в отдельности, каждого человека. Поэтому для нас это в первую очередь ряд исследований на понимание того, как когнитивные свойства человека можно развить с помощью игр», — отметил он в комментарии RT.

По словам Гойко, Национальная ассоциация университетского киберспорта появилась благодаря программе «Приоритет 2030». Сейчас Россия делает ставку на развитие игр будущего и появление более современного аналога Олимпийских игр. В таком случае такие турниры, как «Битва за науку», можно будет сравнить с чемпионатом России. Сейчас в ассоциацию входят 110 университетов, которые выставили 217 команд.

Председатель совета Университетского консорциума исследователей больших данных, профессор ТГУ и университета штата Орегон (США) Михаил Мягков рассказал в беседе с RT о связи киберспорта и науки.

«Университетский киберспорт является замечательным драйвером образовательного процесса. Это очень интересный механизм развития интеллектуального, когнитивного, информационного потенциала студента», — подчеркнул Мягков.

«Точки активностей»

Занимается развитием киберспортивного направления и Российский технологический университет МИРЭА. У вуза уже есть программа«Разработка и дизайн компьютерных игр и мультимедийных приложений». В 2019 году на вручении Российской национальной премии «Студент года» университет был признан лучшим киберспортивным вузом.

Ранее в университете был открыт киберспортивный центр для проведения соревнований в различных дисциплинах.

© ТГУ

Интерактивные технологии могут способствовать вовлечению студентов в учебный процесс, отмечают в вузе. По мнению руководителя Студенческого спортивного клуба «Альянс» в РТУ МИРЭА Алексея Меньшенина, сегодня киберспорт развивает интеллектуальный потенциал игроков.

Вуз также получает немало пользы от включения киберспортивных дисциплин в образовательные процессы.

«Благодаря киберспорту в РТУ МИРЭА поступают абитуриенты, о нас узнаёт аудитория. Киберспортивная деятельность позволяет создавать дополнительные точки активностей, в какой-то степени помогает улучшить коммуникативные навыки между студентами и направить их сферы деятельности в правильное русло», — подчеркнул Меньшенин.

Погружение в киберспорт стимулирует у студентов интерес и к IT-решениям в сфере кибербезопасности. Так, в НГТУ разрабатывается проект «Кибербезопасные устройства и технологии электроэнергетических систем». Он направлен на создание отечественных решений для полной киберзащиты электроэнергетической системы страны.