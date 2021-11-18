Чернышенко о проведении «Игр будущего»: у России здесь роль первооткрывателя

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Заместитель председателя кабмина Дмитрий Чернышенко рассказал о проведении в России «Игр будущего».
Чернышенко о проведении «Игр будущего»: у России здесь роль первооткрывателя
  • РИА Новости

«Это новый прогрессивный формат, который будет сочетать как реальный физический спорт, так и киберспорт, гонки дронов, использование различных приспособлений, расширяющих возможности человека, типа экзоскелетов», — заявил Чернышенко RT.

По словам заместителя председателя кабмина, событие подразумевает участие глобальной аудитории и возможность одновременного показа большого количества событий.

«У России здесь роль лидера, первооткрывателя. Проект очень сложный. Он находится на стыке науки, технологий, спорта и образования. Мы уже сейчас видим огромный интерес к нему со стороны технологических компаний и тех городов, которые хотят принять у себя первые «Игры», — добавил Чернышенко.

Ранее Team Spirit стали послами «Игр будущего».

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