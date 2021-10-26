В Федерации компьютерного спорта России высказались о перспективах попадания киберспорта в программу Олимпиады
- Reuters
«Мы ведём работу в этом направлении. Лично я убеждён, что включение киберспорта в олимпийскую программу — вопрос времени», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, киберспорт, например, повышает интерес к традиционным видам спорта.
«Согласно исследованиям, люди, интересующиеся компьютерным спортом, в полтора раза чаще начинают интересоваться и классическом спортом», — отметил эксперт.
Ранее, как сообщало ФАН, вице-президент Федерации электронного спорта Георгий Зарубин рассказал о разнице между киберспортом и геймингом.