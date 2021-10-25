В Госдуме поддержали идею популяризировать создание видеоигр, направленных на созидание
- РИА Новости
«Это хорошая идея, при условии, что найдутся люди, которые сделают компьютерные игры, направленные на созидание. Большинство компьютерных игр направлено на разрушение. Даже на международных соревнованиях — стрелялки, взятие крепости, и так далее», — объяснил депутат.
По его мнению, часть вины за общую агрессивность российского интернет-пространства «лежит на компьютерных играх».
«У человека есть соответствующие инстинкты, которые в нём заложены, поэтому идею в целом поддерживаю»,— заключил Смолин.
Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил популяризировать продвижение направленных на созидание компьютерных игр.