В Госдуме поддержали идею популяризировать создание видеоигр, направленных на созидание

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с RT прокомментировал предложение популяризировать продвижение направленных на созидание компьютерных игр.

«Это хорошая идея, при условии, что найдутся люди, которые сделают компьютерные игры, направленные на созидание. Большинство компьютерных игр направлено на разрушение. Даже на международных соревнованиях — стрелялки, взятие крепости, и так далее», — объяснил депутат.

По его мнению, часть вины за общую агрессивность российского интернет-пространства «лежит на компьютерных играх».

«У человека есть соответствующие инстинкты, которые в нём заложены, поэтому идею в целом поддерживаю»,— заключил Смолин.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил популяризировать продвижение направленных на созидание компьютерных игр.