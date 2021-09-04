В Федерации компьютерного спорта России заявили о снижении уровня насилия благодаря играм

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Глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в интервью RT заявил, что компьютерные игры снижают уровень насилия среди молодёжи.
В Федерации компьютерного спорта России заявили о снижении уровня насилия благодаря играм
  • РИА Новости

«Самый простой пример — статистика. США, где чаще всего происходит это (насилие. — RT). За последние десять лет уровень преступности среди молодёжи сократился в разы, и параллельно с этим интерес молодёжи к компьютерным играм и киберспорту точно так же в разы вырос», — сказал он.

По его словам, в реальности можно наблюдать обратный процесс, то есть компьютерные игры снижают уровень агрессии у молодёжи.

«Идёт обратная корреляция: чем больше люди увлекаются геймингом и киберспортом, тем меньше уровень, соответственно, криминала среди молодёжи», — добавил Смит.

В середине августа «Москва 24» сообщала, что в столице завершился первый сезон проекта «Московский киберспорт». За три месяца работы было зарегистрировано 58 тыс. заявок на участие в турнирах.

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