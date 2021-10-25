В России предложили способ борьбы с пропагандирующими насилие компьютерными играми

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил популяризировать продвижение направленных на созидание компьютерных игр. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

Петров отметил, что в последние годы компьютерные игры стали не просто досуговым развлечением для молодёжи, а настоящей виртуальной реальностью, которая, по его словам, оказывает огромное влияние на «настоящую жизнь».

При этом он добавил, что у большинства детей не происходит «размытия границ между реальностью и виртуальностью», несмотря на обилие насилия в играх.

Более того, российские подростки, серьёзно увлекающиеся киберспортом, занимают призовые места на международных соревнованиях, продвигая Россию на международной киберарене, подчеркнул собеседник RT.

Между тем, как объяснил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области, насилие и жестокость в компьютерных играх «нередко провоцируют у детей агрессию и антисоциальное поведение» в повседневной жизни.

«В данной связи прошу вас рассмотреть идею о размещении государственного заказа у мировых игровых брендов на создание и продвижение детских и подростковых компьютерных игр, пропагандирующих не насилие, а созидание. Данные игры должны быть связаны с историей нашего государства либо быть направлены на развитие когнитивных способностей игроков», — говорится в тексте обращения.

При этом, как подчеркнул Петров, конечный продукт обязан быть интересным для молодёжи.

Более того, по его мнению, в случае одобрения данной инициативы Россия станет первой страной в истории, которая «поставит виртуальный досуг на службу образованию и просвещению молодого поколения».

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что победа игроков киберспортивной команды Team Spirit на турнире The International по игре Dota 2 позволит сделать киберспорт более популярным в России.