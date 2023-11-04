«Уникальный случай в истории США»: как индейцы одержали победу над американской армией в Войне Красного Облака

155 лет назад в Форт-Ларами был подписан мирный договор, завершивший Войну Красного Облака между союзом индейских племён и правительством США. Вашингтон вынужден был пойти на масштабные уступки. Историки называют успех, которого коренные американцы достигли в крупном и продолжительном конфликте, уникальным случаем в истории Соединённых Штатов. Однако удачный для индейцев исход Войны Красного Облака не смог принципиально изменить историю американского Запада в целом, отмечают специалисты.

4 ноября 1868 года завершилась Война Красного Облака между союзом индейских племён северной части Великих Равнин и правительственными войсками США. Власти Соединённых Штатов вынуждены были пойти на уступки коренным американцам, покинув территории, которые ранее пытались отбить у индейцев. Историки называют это уникальным случаем в военной истории США.

Поводы для конфликта

В XIX веке население Соединённых Штатов развернуло масштабную экспансию на запад. В 1817 году американский президент Джеймс Монро заявил генералу Эндрю Джексону, что «дикарское существование предполагает излишек территорий, несовместимый со справедливыми требованиями цивилизации и прогресса, которым дикарь должен подчиниться». В дальнейшем Джексон, заняв президентский пост, изгнал все индейские народы, проживавшие до этого в восточной части континента, за реку Миссисипи.

При этом, как указывают историки, при президенте Джексоне большинство американцев практически ничего не знало ни о Великих Равнинах, лежащих в центре Северной Америки, ни о местном населении. В Вашингтоне считали, что эти территории непригодны для оседлой жизни.

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Ситуация начала меняться в 1840-е годы, когда американцев заинтересовали плодородные земли на тихоокеанском побережье континента, а в Калифорнии обнаружили золото. Поток белых, проезжавших через Великие Равнины на запад, начал стремительно расти. Чужеземцы вызывали раздражение у индейцев, а занесённые ими болезни привели к резкому росту смертности среди коренного населения. Однако масштабные столкновения с белыми начались не сразу.

В 1851 году агент Бюро по делам индейцев Том Фицпатрик собрал в Форт-Ларами совет, на который прибыли около 10 тыс. коренных американцев, живших в северной части Великих Равнин. Тогда же власти США подписали с ними договор, согласно которому индейцы должны были не препятствовать строительству дорог и фортов, а также движению белых переселенцев. Взамен правительство США обязывалось защищать их земли от разорения белыми.

Впрочем, договор не принёс спокойствия на Великие Равнины. Американские военные устраивали показательные расправы над индейцами даже из-за незначительных инцидентов вроде пропажи коровы. Причём «наказанию» подвергались зачастую совершенно мирные общины, лояльно относившиеся к правительству США и не имевшие никакого отношения к происшествиям. Индейские воины, в свою очередь, жестоко мстили, расправляясь с белыми переселенцами.

В 1862 году конгресс США принял так называемый закон о гомстедах, согласно которому любой гражданин имел право получить 65 га земли к западу от Миссисипи. Наплыв белых в индейские земли резко увеличился.

По словам историков, наиболее сильной группой племён в северной части Великих Равнин были сиу, ветвями которых являлись дакота, накота и лакота. Среди последних самыми многочисленными племенами были оглала и брюле. На фоне усилившегося давления со стороны белых лакота образовали союз с соседними народами шайеннов и арапахо.

В 1862—1863 годах дакота и накота подняли восстание против белых переселенцев, захватывавших их земли, но были разбиты армией США и загнаны в резервации. Напряжение распространилось и на другие территории в центре континента. Американские войска, в особенности их добровольческие подразделения, жестоко убивали индейских стариков, женщин и детей.

Воины сиу

© Transcendental Graphics/Getty Images

В это же время в Монтане было обнаружено золото, а американский предприниматель Джон Бозмен проложил для снабжения приисков тропу прямо через охотничьи угодья лакота и их союзников. Двинувшиеся по так называемому Бозменскому тракту белые массово уничтожали пасшихся в округе антилоп и бизонов, спровоцировав тем самым зимой 1865—1866 годов голод среди индейцев.

«Наплыв эмигрантов и сокращение поголовья бизонов, основного источника пропитания для индейцев, стали серьёзными поводами для конфликта», — отметил в интервью RT писатель и историк-индеанист Юрий Стукалин.

В результате власти США решили усилить контроль над Бозменским трактом, возведя в его окрестностях новые укрепления: Рино и Форт-Фил-Керни (в дальнейшем также Форт-Смит). В то же самое время Бюро по делам индейцев попыталось договориться с коренными жителями о беспрепятственном функционировании Бозменского тракта, собрав представителей их племён в июне 1866 в Форт-Ларами. Одним из наиболее влиятельных участников переговоров стал военный вождь оглала-лакота Красное Облако.

Американские чиновники давали индейцам заведомо невыполнимые обещания о том, что якобы заставят переселенцев прекратить разорять окрестности тракта. В середине июня стало известно, что на Бозменский тракт выступает батальон под командованием полковника Генри Каррингтона. Красное Облако возмутился тем, что власти США распоряжаются индейскими территориями, не дождавшись даже завершения переговоров, и покинул Форт-Ларами. В свою очередь, представители Бюро подписали договор с несколькими вождями, не имевшими никакого влияния на ситуацию, и телеграфировали в Вашингтон об успешном завершении диалога.

Эффективная тактика

В середине лета 1866 года Каррингтон приступил к строительству в центре охотничьих угодий оглала укрепления Форт-Фил-Керни. Красное Облако тем временем изгнал белых с Бозменского тракта, а его разведчики наблюдали за активностью Каррингтона. В августе американцы начали возводить Форт-Смит. При этом любой солдат, отбившийся от основных сил, был обречён на смерть.

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В конце октября Форт-Фил-Керни был достроен, но Каррингтон осознавал, что трёх сотен военнослужащих под его началом недостаточно для установления эффективного контроля над трактом, и вёл себя достаточно осторожно. При этом, по меркам армии США, его подразделение нельзя было назвать малочисленным. Дело в том, что после завершения Гражданской войны 1861—1865 годов официальный Вашингтон распустил большую часть армии. Во время Войны Красного Облака численность ВС США составляла всего 57 тыс. человек, многие из которых также готовились к сокращению.

Младшие командиры Каррингтона высмеивали начальника за нерешительность. Так, капитан Уильям Джадд Феттерман говорил, что он с ротой солдат может разгромить тысячу индейцев, а с полком — и вовсе все враждебные племена, и упрекал Каррингтона в бездарности.

Красное облако

Legion-Media

В декабре Каррингтон получил подкрепление, состоявшее из полусотни плохо подготовленных кавалеристов. С учётом царивших в форте настроений он решил попытаться заманить в ловушку находившихся поблизости индейцев. Конный отряд под командованием лейтенанта Горацио Бингхэма, пытавшийся «зажать в клещи» индейских воинов, попал в засаду. Большинство кавалеристов смогли бежать, но Бингхэм погиб.

21 декабря 1866 года капитан Феттерман должен был сопровождать идущий из форта обоз с отрядом из 49 пехотинцев. В последний момент Каррингтон передал ему на усиление 27 кавалеристов во главе с лейтенантом Джорджем Граммондом. При этом Каррингтон приказал Феттерману при столкновениях с индейцами не пересекать находящуюся неподалёку горную гряду Лодж-Трейл-Ридж. Но индейцы смогли заманить отряды Феттермана и Граммонда за горный хребет. Там американцев поджидали от 1,5 до 2 тыс. воинов. Индейцы окружили врагов и осыпали их стрелами. Погибли все американцы — солдаты, офицеры и вольнонаёмные, которых они сопровождали. На поле боя остался 81 труп. В одного из солдат попали 165 стрел сразу.

Разгром Феттермана вызвал большой резонанс в стране, указывают специалисты.

«Армия в то время сокращалась до предела, поэтому гибель даже неполной сотни солдат считалась катастрофой», — пояснил Стукалин.

Воин сиу Американский Конь

© L.W. Stillwell/Transcendental Graphics/Getty Images

Летом 1867 года шайенны атаковали Форт-Смит, а лакота — Форт-Фил-Керни. Однако к тому моменту американские солдаты получили новое оружие — казнозарядные нарезные винтовки и многозарядные ружья. Благодаря этому американцам удалось одержать победу в паре столкновений, но стратегически это ничего не изменило. Возможностей перейти в наступление и установить контроль над Бозменским трактом у армии США не было. Военные заговорили о том, что единственный способ остановить войну — это отказаться от территорий в районе тропы.

«Результаты боестолкновений в ходе Войны Красного Облака доказали, что в данной ситуации эффективней была именно индейская тактика», — заявил в беседе с RT член Ассоциации антропологов-американистов Глеб Борисов.

В марте 1868 года американское командование приказало своим войскам покинуть Форт-Смит, Форт-Фил-Керни и Рино. Власти пообещали признать права сиу на обширные территории от гор Бигхорн на восток до реки Миссури и от 46-й параллели на юг до границы Дакоты и Небраски. Также Вашингтон объявил, что будет 30 лет выдавать индейцам продукты и различные товары. Белым на индейских землях селиться запрещалось.

«Это был уникальный случай в истории США, когда индейцы по итогам длительного конфликта с американскими властями смогли добиться практически всего, чего они хотели», — отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник ИВИ РАН, профессор Московского государственного лингвистического университета Александр Петров.

Индейцы сожгли оставленные американцами укрепления. Красное Облако прибыл 4 ноября 1868 года в Форт-Ларами во главе делегации из 125 вождей и официально подписал договор с правительством США. По словам Глеба Борисова, для американцев произошедшее стало временной уступкой, но для индейцев это всё равно было реальной победой.

«Конфликт завершился в пользу индейцев, но и они сами к этому времени устали от боевых действий. Решающей роли в истории эти события не сыграли. Они стали небольшой отсрочкой перед неотвратимым итогом. Девять лет спустя американцы сломили сопротивление сиу и отправили их в резервации», — резюмировал Юрий Стукалин.