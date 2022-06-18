«Сохранение статус-кво»: почему в результате Англо-американской войны больше всех проиграли индейцы

210 лет назад началась Англо-американская война, которую в США иногда называют второй Войной за независимость. Власти Соединённых Штатов, недовольные проводимой официальным Лондоном внешней политикой, объявили войну Великобритании. Американцы рассчитывали, что англичане, бросившие свои основные силы на борьбу с Наполеоном, не смогут оказать им серьёзного сопротивления. Но британцы заключили союз с индейскими народами и не пустили армию США вглубь своих колониальных владений и даже перешли в контрнаступление. Однако решающего преимущества добиться не смогли. При заключении мирного договора обе стороны подтвердили свои довоенные границы. Завершив боевые действия против британцев, американцы перешли к активному захвату индейских территорий.

18 июня 1812 года США объявили Великобритании войну, продолжавшуюся более двух с половиной лет. По словам историков, американцы пытались избавиться от внешнеполитического давления со стороны официального Лондона и захватить земли оставшихся в Северной Америке британских колоний, а англичане — усилить влияние на Вашингтон и взять под контроль часть территории США. Однако война завершилась обоюдным признанием границ, существовавших до её начала. Высвободившиеся после окончания боевых действий силы американцы бросили на захват индейских земель.

Причины войны

В 1776 году тринадцать бывших британских колоний в Северной Америке объявили о независимости от официального Лондона и образовании собственного государства — США. По итогам Войны за независимость в 1783 году Великобритания в рамках Версальского мирного договора признала Соединённые Штаты отдельным государством, сохранив при этом колониальные владения в Канаде и политическое влияние на индейцев, проживающих к западу от европейских поселений.

«Условия мира до конца не устраивали ни одну из сторон. Британцы были недовольны самим фактом независимости США, американцы — существованием по соседству с ними английских колоний, а также влиянием британцев на индейцев и сохранением за официальным Лондоном ведущих позиций на море. Установленные в конце XVIII века границы многие считали не окончательными», — пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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На фоне наполеоновских войн отношения между Лондоном и Вашингтоном обострились ещё больше. Франция была важным внешнеэкономическим партнёром США. Английская морская блокада французских портов негативно сказывалась на благосостоянии американцев. Кроме того, как отмечают историки, в ходе обысков французских судов английские военные задерживали по обвинению в дезертирстве уроженцев Британии, переехавших жить в США.

«В антинаполеоновских мерах официального Лондона американские политики усматривали возрождение колониальных амбиций и признаки нездоровой торговой конкуренции в морской сфере. В США многие считали, что их торговля с Парижем — это сугубо двусторонний вопрос и британцы в него вмешиваться не должны», — отметил в разговоре с RT действительный член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.

По его словам, в американском обществе звучали призывы к военному конфликту с Великобританией. Тот факт, что официальный Лондон в это время воевал с Наполеоном, заставил радикально настроенную часть американского общества поверить в отсутствие у Британии войск для ведения масштабных боевых действий в Северной Америке. Многие американцы искренне верили, что Канада с радостью объявит о независимости от Великобритании, хотя на самом деле её население было лояльно официальному Лондону.

Боевые действия времён Войны за независимость США, гравюра XIX века

© Library of Congress

Как отметил Кошкин, громче всех звучали голоса в поддержку войны с Великобританией из южных и западных штатов США, жителей которых раздражали экспортные ограничения. А представители американского северо-востока, хорошо разбиравшиеся в морском деле, опасались войны с обладавшей могущественным флотом Англией.

«Влияние «ястребов» на внешнюю политику США оказалось сильнее. 18 июня 1812 года Соединённые Штаты объявили Великобритании войну», — заявил Кошкин.

«Все остались при своём»

Изначально, как США, так и Великобритания, могли оперировать в зоне конфликта весьма ограниченными силами. Хотя конгресс Соединённых Штатов позволил органам исполнительной власти набрать армию численностью 35 тыс. человек, фактически «под ружьём» находились менее 7 тыс. военнослужащих. Под командованием генерал-губернатора Канады Джорджа Прево было всего 4,5 тыс. солдат и офицеров регулярной британской армии. Обе стороны конфликта активно привлекали на свою сторону индейские народы.

«Важным союзником для англичан стал один из наиболее влиятельных индейских лидеров начала XIX века — Текумсе. Сам он был вождём шауни, но под его руководством находилась целая конфедерация индейских народов. Текумсе видел в американцах смертельную угрозу для индейцев, а Британскую империю считал «меньшим злом», — рассказал Андрей Кошкин.

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Война началась для американцев неудачно. Британцы и их индейские союзники разгромили армейские части и добровольческие подразделения США в нескольких сражениях, а также захватили ряд стратегически важных пограничных фортов, включая Детройт. Члены американской милиции были деморализованы и отказывались выполнять приказы командования.

По словам историков, перелом в войне наметился в 1813 году. Американцы резко нарастили численность своей армии. Они успешно действовали в районе Великих озёр. 5 октября 1813 года в бою на реке Темс был убит Текумсе.

Война велась чрезвычайно жестоко. Американцы, убедившись в том, что население Канады им не радо, начали стирать с лица земли местные населённые пункты, отмечают историки. Британцы, когда переходили границу, отвечали тем же.

Боевые действия Англо-американской войны, картины XIX века

© Wikimedia Commons/Public Domain

В 1814 году боевые действия шли с переменными успехом. Американцы провели дополнительные наборы военнослужащих и повысили качество подготовки своей армии. Но британцы начали перебрасывать в Северную Америку части, состоящие из ветеранов, имеющих опыт наполеоновских войн. 24 августа 1814 года англичане провели успешную десантную операцию, в результате которой захватили Вашингтон и сожгли Белый дом с Капитолием. Однако развить успех британцы не смогли. Их попытки захватить Балтимор и Новый Орлеан не увенчались успехом.

Военно-морские силы США одержали несколько побед, воспользовавшись тем, что англичане их изначально недооценивали. Но в дальнейшем британский флот, используя подавляющее численное преимущество и огромную огневую мощь, полностью заблокировал атлантическое побережье Соединённых Штатов. Почти все американские малые суда были захвачены, а морская торговля США прекращена.

Текумсе, гравюра XIX века

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«Британия в очередной раз подчеркнула, что именно она является владычицей морей», — заявил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров.

По словам Андрея Кошкина, в 1814 году стало ясно, что ни одна из сторон конфликта не сможет легко одержать победу. Британские войска были утомлены многолетними наполеоновскими войнами, а борьба с достаточно мощным противником за океаном была сопряжена с серьёзными финансовыми издержками. Американцы же оказались практически полностью изолированы от мира британским флотом.

Захват Вашингтона британцами, гравюра XIX века

© Wikimedia Commons/Public Domain

В августе 1814 года в Генте (Нидерланды) начались мирные переговоры между Великобританией и США. 24 декабря того же года был подписан Гентский мирный договор, согласно которому боевые действия прекращались, а граница между Соединёнными Штатами и британскими владениями становилась такой же, как и до войны.

Одни историки полагают, что конфликт, который в США часто называют «второй войной за независимость», был более успешен для Соединённых Штатов, так как окончательно лишил официальный Лондон каких-либо иллюзий относительно возможности восстановления контроля над своими бывшими колониями. Другие эксперты полагают, что большего добиться удалось всё-таки Великобритании.

Подписание Гентского договора, картина Амеди Форестье, 1914 год

Gettyimages.ru

© Heritage Art/Heritage Images

«Мало того, что американцы пережили унижение при захвате британцами Вашингтона, так им ещё и пришлось окончательно отказаться от попыток экспансии в Канаду, которую из-за географических условий было оборонять значительно сложнее, чем территорию США. С этого момента произошёл разворот американской экспансии на юг. Из этих событий фактически выросла Доктрина Монро», — заявил в разговоре с RT доцент МГУ им. М.В. Ломоносова доктор исторических наук Алексей Фененко.

По мнению Андрея Кошкина, сегодня невозможно определить, кто получил больше пользы по итогам заключения Гентского мирного договора — Великобритания или США, зато можно с уверенностью назвать проигравших. Ими стали индейцы.

«Гентский договор — это было сохранение статус-кво. Все остались при своём — и британцы, и американцы. Но англичане с этого момента фактически прекратили активно помогать индейцам, а американцы высвободили силы для захвата индейских территорий. Причём власти США стали массово отнимать землю, как у тех народов, которые поддерживали британцев, так и у тех, кто воевал на стороне Вашингтона. Всего через несколько лет было официально объявлено о том, что индейские нации не имеют суверенитета над той землёй, на которой они живут», — подытожил Андрей Кошкин.