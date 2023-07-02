«Славная страница в истории»: 235 лет назад началась Русско-шведская война 1788—1790 годов
- Морское сражение при Выборге, картина Ивана Айвазовского, 1846 год
- Legion-Media
2 июля 1788 года Швеция напала на Россию. Эта дата считается началом Русско-шведской войны 1788—1790 годов. Король Швеции Густав III планировал отторгнуть у Российской империи территории, утраченные его страной в прошлых войнах, однако благодаря мужеству русских военных его планы остались нереализованными.
«Раздавить и унизить»
Борьба между Россией и Швецией за контроль над территориями на берегах Балтийского моря продолжалась столетиями. Воспользовавшись ослаблением Москвы на фоне Ливонской войны и Смуты, шведы захватили обширные земли, входившие в состав Русского государства. Однако император Пётр I разгромил Швецию в Северной войне. По условиям Ништадтского мирного договора 1721 года шведам пришлось отказаться от обширных завоеваний на берегах Балтийского моря.
«XVIII век прошёл для Швеции под знаком обсуждения того, как быть с землями, потерянными в войне с Россией. В шведском парламенте сформировались две противоборствующие партии. Так называемая Партия шляп была агрессивно настроена по отношению к России и жаждала реванша, а «Партия колпаков» призывала смириться с потерей, выстраивать мирные отношения с Санкт-Петербургом и заниматься внутренними экономическими проблемами», — рассказал в интервью RT доцент МПГУ Алексей Синелобов.
В 1741 году шведские реваншисты добились объявления России войны, результатом которой для Швеции стало поражение и новые территориальные потери — на этот раз на юго-востоке Финляндии.
«В 1772 году к власти в Швеции пришёл король Густав III, опиравшийся на реваншистские круги, имевший все признаки психопата и грезивший о былой славе шведского оружия. Екатерина II войны со Швецией не желала и проводила политику, направленную на умиротворение Густава. Однако тот был настроен на конфронтацию», — рассказал Алексей Синелобов.
- Король Швеции Густав III
- © Wikimedia commons
В 1787 году Россия вступила в тяжёлый военный конфликт с Османской империей. Густав III, по словам историков, решил, что сама судьба дарует ему шанс на победоносную войну в условиях, когда основные силы России находятся на другом театре боевых действий.
«Густав III мечтал дойти до Санкт-Петербурга, отобрать у России земли, некогда принадлежавшие шведской короне, раздавить и унизить Екатерину II. При этом Швеция оказалась одной из ведущих стран в антироссийской коалиции, в которую входили Британия и ряд других европейских государств, пытавшихся предотвратить усиление России и её победу над Турцией», — отметил в беседе с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Володихин.
- Императрица российская Екатерина II
- © Wikimedia commons
Летом 1788 года Густав III заключил союз с Османской империей и спровоцировал пограничный инцидент, после которого выдвинул России ряд совершенно неприемлемых требований, включавших территориальные уступки, разоружение флота на Балтийском море и посредничество Швеции на русско-турецких переговорах. Российские власти выполнять требования Швеции отказались.
«Потребовав напряжения всех сил страны»
2 июля 1788 года шведская армия, возглавляемая Густавом III, перешла границы Российской империи и осадила русскую крепость Нейшлот. Численность королевского корпуса составляла 38 тыс. человек. Российское командование могло противопоставить врагу всего 19 тыс. военнослужащих, часть из которых были новобранцами или входили в состав плохо обученных гарнизонных батальонов.
«Густав III рассчитывал на молниеносную победу, но все его замыслы с треском провалились. Русские приграничные крепости, вопреки ожиданиям короля, сдаваться не стали, а ситуация на море развивалась для Швеции и вовсе неудачно», — рассказал RT профессор МПГУ Виталий Захаров.
В июле 1788 года шведская эскадра вошла в Финский залив с целью разгрома основных сил русского флота и блокирования его остатков в Кронштадте. В дальнейшем шведы планировали высадить на берег 20-тысячный десант для захвата Санкт-Петербурга. Однако российская эскадра под командованием адмирала Самуила Грейга оперативно обнаружила врага, и 17 июля началось сражение со шведами в районе острова Гогланд. В бой с 16 линейными кораблями и семью фрегатами шведов вступили 17 русских линейных кораблей. Шведские корабли не выдержали русского огня и отступили в Свеаборг. Десант под Санкт-Петербургом сорвался.
На стороне России в войну вступила Дания, однако уже спустя несколько недель она заключила со Швецией сепаратный мир. Тем не менее в августе шведы сняли безуспешную осаду с Нейшлота и отступили с российской территории. Крупных сухопутных сражений больше не было. Российские войска перешли на суше к «малой войне», в которой шведы несли серьёзные потери. Но на море продолжалось масштабное противостояние.
26 июля 1789 года шведские корабли попытались воспрепятствовать объединению сил российского флота и атаковали возле острова Эланд эскадру адмирала Василия Чичагова. Однако шведы вновь не выдержали столкновения с русскими моряками и отступили. А 24 августа в Финском заливе в Роченсальмском сражении был разбит шведский гребной флот: шведы потеряли 13 боевых кораблей и 24 транспортных судна — сухопутные силы Швеции остались без поддержки с моря.
- Гогландское сражение
- © Wikimedia commons
В первой половине 1790 года русские моряки одержали ещё несколько побед. В июне шведы были блокированы российским флотом в Выборгском заливе. В ходе Выборгского сражения 3 июля шведский флот прорвал блокаду, однако понёс при этом огромные потери: семь линейных кораблей, три фрегата, 54 других судна. Шведская армия потеряла около 7 тыс. человек убитыми и оказавшимися в плену. Однако, преследуя разбитого врага, российская гребная флотилия попала под огонь шведских береговых батарей и также понесла значительные потери.
«Война оказалась долгой и кровопролитной. Она стала одним из самых тяжёлых для России конфликтов XVIII века, потребовав напряжения всех сил страны. При этом российские полководцы и флотоводцы проявили себя просто великолепно», — заявил Дмитрий Володихин.
По словам историков, главный театр боевых действий для России в это время находился на юге, где шли сражения с турками. Поэтому на севере, нанеся критический ущерб шведам, российские власти вступили с ними в переговоры о мире.
- Мирный договор между Россией и Швецией
- © Wikimedia commons
14 августа 1790 года в финляндской деревне Вереле был подписан мирный договор между Россией и Швецией. Он не предполагал никаких территориальных изменений, но шведы отказались от союза с Османской империей, а Россия пообещала не вмешиваться во внутренние дела Швеции.
«Екатерине II было необходимо освободить страну от тягот войны на два фронта и развязать себе руки для нанесения главного удара по Османской империи», — подчеркнул Володихин.
После выхода из войны со Швецией русские войска добились решающего преимущества над турками. Это позволило Российской империи заключить Ясский мир, согласно условиям которого Османская империя официально отказалась в пользу России от прав на Крым, территорий на Кубани и в междуречье Южного Буга и Днестра.
«Победа в войне со Швецией дала России крупное стратегическое преимущество на международной арене. Благодарить за эту победу нужно в первую очередь моряков Балтийского флота. Это славная страница в истории наших военно-морских сил и страны в целом», — подытожил Алексей Синелобов.
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