«Славная страница в истории»: 235 лет назад началась Русско-шведская война 1788—1790 годов

2 июля 1788 года шведские войска вторглись на территорию Российской империи и атаковали крепость Нейшлот. С этих событий, по словам историков, началась Русско-шведская война 1788—1790 годов. Попытавшись воспользоваться тем, что Россия ведёт тяжёлую войну с Османской империей на юге, король Швеции Густав III решил захватить территории, ранее потерянные его страной. Однако российские войска смогли сдержать врага, обеспечив империи территориальную целостность. Швеция вынуждена была официально признать конфигурацию границ с Россией, а Санкт-Петербург сосредоточился на противостоянии с Османской империей.

2 июля 1788 года Швеция напала на Россию. Эта дата считается началом Русско-шведской войны 1788—1790 годов. Король Швеции Густав III планировал отторгнуть у Российской империи территории, утраченные его страной в прошлых войнах, однако благодаря мужеству русских военных его планы остались нереализованными.

«Раздавить и унизить»

Борьба между Россией и Швецией за контроль над территориями на берегах Балтийского моря продолжалась столетиями. Воспользовавшись ослаблением Москвы на фоне Ливонской войны и Смуты, шведы захватили обширные земли, входившие в состав Русского государства. Однако император Пётр I разгромил Швецию в Северной войне. По условиям Ништадтского мирного договора 1721 года шведам пришлось отказаться от обширных завоеваний на берегах Балтийского моря.

«XVIII век прошёл для Швеции под знаком обсуждения того, как быть с землями, потерянными в войне с Россией. В шведском парламенте сформировались две противоборствующие партии. Так называемая Партия шляп была агрессивно настроена по отношению к России и жаждала реванша, а «Партия колпаков» призывала смириться с потерей, выстраивать мирные отношения с Санкт-Петербургом и заниматься внутренними экономическими проблемами», — рассказал в интервью RT доцент МПГУ Алексей Синелобов.

В 1741 году шведские реваншисты добились объявления России войны, результатом которой для Швеции стало поражение и новые территориальные потери — на этот раз на юго-востоке Финляндии.

«В 1772 году к власти в Швеции пришёл король Густав III, опиравшийся на реваншистские круги, имевший все признаки психопата и грезивший о былой славе шведского оружия. Екатерина II войны со Швецией не желала и проводила политику, направленную на умиротворение Густава. Однако тот был настроен на конфронтацию», — рассказал Алексей Синелобов.

Король Швеции Густав III

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В 1787 году Россия вступила в тяжёлый военный конфликт с Османской империей. Густав III, по словам историков, решил, что сама судьба дарует ему шанс на победоносную войну в условиях, когда основные силы России находятся на другом театре боевых действий.

«Густав III мечтал дойти до Санкт-Петербурга, отобрать у России земли, некогда принадлежавшие шведской короне, раздавить и унизить Екатерину II. При этом Швеция оказалась одной из ведущих стран в антироссийской коалиции, в которую входили Британия и ряд других европейских государств, пытавшихся предотвратить усиление России и её победу над Турцией», — отметил в беседе с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Володихин.

Императрица российская Екатерина II

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Летом 1788 года Густав III заключил союз с Османской империей и спровоцировал пограничный инцидент, после которого выдвинул России ряд совершенно неприемлемых требований, включавших территориальные уступки, разоружение флота на Балтийском море и посредничество Швеции на русско-турецких переговорах. Российские власти выполнять требования Швеции отказались.

«Потребовав напряжения всех сил страны»

2 июля 1788 года шведская армия, возглавляемая Густавом III, перешла границы Российской империи и осадила русскую крепость Нейшлот. Численность королевского корпуса составляла 38 тыс. человек. Российское командование могло противопоставить врагу всего 19 тыс. военнослужащих, часть из которых были новобранцами или входили в состав плохо обученных гарнизонных батальонов.

«Густав III рассчитывал на молниеносную победу, но все его замыслы с треском провалились. Русские приграничные крепости, вопреки ожиданиям короля, сдаваться не стали, а ситуация на море развивалась для Швеции и вовсе неудачно», — рассказал RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

В июле 1788 года шведская эскадра вошла в Финский залив с целью разгрома основных сил русского флота и блокирования его остатков в Кронштадте. В дальнейшем шведы планировали высадить на берег 20-тысячный десант для захвата Санкт-Петербурга. Однако российская эскадра под командованием адмирала Самуила Грейга оперативно обнаружила врага, и 17 июля началось сражение со шведами в районе острова Гогланд. В бой с 16 линейными кораблями и семью фрегатами шведов вступили 17 русских линейных кораблей. Шведские корабли не выдержали русского огня и отступили в Свеаборг. Десант под Санкт-Петербургом сорвался.

На стороне России в войну вступила Дания, однако уже спустя несколько недель она заключила со Швецией сепаратный мир. Тем не менее в августе шведы сняли безуспешную осаду с Нейшлота и отступили с российской территории. Крупных сухопутных сражений больше не было. Российские войска перешли на суше к «малой войне», в которой шведы несли серьёзные потери. Но на море продолжалось масштабное противостояние.

26 июля 1789 года шведские корабли попытались воспрепятствовать объединению сил российского флота и атаковали возле острова Эланд эскадру адмирала Василия Чичагова. Однако шведы вновь не выдержали столкновения с русскими моряками и отступили. А 24 августа в Финском заливе в Роченсальмском сражении был разбит шведский гребной флот: шведы потеряли 13 боевых кораблей и 24 транспортных судна — сухопутные силы Швеции остались без поддержки с моря.

Гогландское сражение

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В первой половине 1790 года русские моряки одержали ещё несколько побед. В июне шведы были блокированы российским флотом в Выборгском заливе. В ходе Выборгского сражения 3 июля шведский флот прорвал блокаду, однако понёс при этом огромные потери: семь линейных кораблей, три фрегата, 54 других судна. Шведская армия потеряла около 7 тыс. человек убитыми и оказавшимися в плену. Однако, преследуя разбитого врага, российская гребная флотилия попала под огонь шведских береговых батарей и также понесла значительные потери.

«Война оказалась долгой и кровопролитной. Она стала одним из самых тяжёлых для России конфликтов XVIII века, потребовав напряжения всех сил страны. При этом российские полководцы и флотоводцы проявили себя просто великолепно», — заявил Дмитрий Володихин.

По словам историков, главный театр боевых действий для России в это время находился на юге, где шли сражения с турками. Поэтому на севере, нанеся критический ущерб шведам, российские власти вступили с ними в переговоры о мире.

Мирный договор между Россией и Швецией

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14 августа 1790 года в финляндской деревне Вереле был подписан мирный договор между Россией и Швецией. Он не предполагал никаких территориальных изменений, но шведы отказались от союза с Османской империей, а Россия пообещала не вмешиваться во внутренние дела Швеции.

«Екатерине II было необходимо освободить страну от тягот войны на два фронта и развязать себе руки для нанесения главного удара по Османской империи», — подчеркнул Володихин.

После выхода из войны со Швецией русские войска добились решающего преимущества над турками. Это позволило Российской империи заключить Ясский мир, согласно условиям которого Османская империя официально отказалась в пользу России от прав на Крым, территорий на Кубани и в междуречье Южного Буга и Днестра.

«Победа в войне со Швецией дала России крупное стратегическое преимущество на международной арене. Благодарить за эту победу нужно в первую очередь моряков Балтийского флота. Это славная страница в истории наших военно-морских сил и страны в целом», — подытожил Алексей Синелобов.