«Конфликты с Россией не принесли успехов»: какое историческое значение имела Русско-шведская война 1808—1809 годов

215 лет назад началась Русско-шведская война. По словам историков, она была вызвана обоюдными претензиями: Швеция мечтала взять реванш за потерю территорий на берегах Балтийского моря и Финского залива, а Россия хотела отодвинуть границу от Санкт-Петербурга и склонить Швецию присоединиться к континентальной блокаде Великобритании. Боевые действия некоторое время шли с переменным успехом, однако российской армии всё же удалось добиться перелома в войне. После ряда военных поражений Швеция заключила с Россией мирный договор, по которому передала официальному Санкт-Петербургу Финляндию, Аландские острова и остров Готланд. Оказавшись под властью российского императора, Финляндия получила широкую автономию, которая в дальнейшем стала основой для формирования финской государственности.

21 февраля 1808 года началась Русско-шведская война. По её итогам Швеция передала России Финляндию, Аландские острова и остров Готланд, обязалась присоединиться к континентальной блокаде Великобритании и заключить мир с Францией и Данией, которые на тот момент были союзниками официального Санкт-Петербурга. Находясь в составе Российской империи, Финляндия получила широкую автономию, ставшую впоследствии основой для возникновения самостоятельного государства.

«Реваншистские настроения»

По словам историков, сначала на территории современной Финляндии возникли отдельные колониальные поселения и торговые пункты викингов. Будущая Финляндия тогда не обладала собственной государственностью, поэтому с середины XII века началось активное покорение этих земель Шведским королевством.

«На протяжении Средних веков и большей части Нового времени Финляндия входила в состав Шведского королевства. Шведы установили на этой территории своё право, крестили местное население в католическую веру, строили замки и направляли туда гарнизоны. Шведы превратились в элитарную, а финны — в зависимую часть населения собственной земли», — рассказал в беседе с RT заведующий кафедрой истории Нового и Новейшего времени, профессор СПбГУ Владимир Барышников.

В XV—XVII веках Швеция захватила обширные территории в Прибалтике и на берегах Финского залива, часть из которых ранее входила в состав Русского государства, которое на время утратило доступ к Балтийскому морю.

Однако царь Пётр I в ходе Северной войны 1700—1721 годов победил Швецию, которая вынуждена была уступить России земли к востоку от Балтийского моря. На отвоёванных у шведов территориях Пётр основал новую российскую столицу — Санкт-Петербург. По словам историков, царь мог присоединить и Финляндию, но он не посчитал её освоение перспективным.

Шведский крестовый поход в Финляндию

© Wikimedia Commons/Public Domain

«В XVIII веке в Швеции существовали сильные реваншистские настроения, связанные с желанием вернуть утраченные территории в Прибалтике и на берегах Финского залива, но конфликты с Россией не принесли шведам успехов», — отметил Владимир Барышников.

В 1741 и 1788 годах Швеция начинала войны против России, однако обе кампании оказались для Стокгольма неудачными.

«Победоносная война»

В начале XIX века Россия принимала участие в войнах против Наполеона Бонапарта в составе антифранцузских коалиций. В 1807 году русская армия понесла серьёзные потери во Фридландском сражении, после чего император Александр I решил пойти на подписание договора с Францией, известного как Тильзитский мир.

Между Парижем и Санкт-Петербургом стали восстанавливаться дружеские отношения и торговые связи. Россия признала созданные в Европе под патронатом Наполеона государственные образования. Кроме того, она согласилась выступить посредником на франко-британских переговорах о мире, а в случае отказа Лондона принять условия Наполеона брала на себя обязательство разорвать с англичанами дипломатические отношения и принять участие в континентальной блокаде Великобритании.

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«Согласно Тильзитскому договору 1807 года, Россия была обязана убедить Швецию присоединиться к континентальной блокаде Великобритании. Если же это не получалось сделать мирным путём, в ход должно было пойти военное принуждение», — отметил Владимир Барышников.

По словам историков, в августе 1807 года Великобритания атаковала Датское королевство, которое также собиралось присоединиться к континентальной блокаде, и захватила его военный флот. Дания была давней союзницей России, поэтому Санкт-Петербург потребовал, чтобы Швеция, согласно ранее существовавшим договорённостям, закрыла Балтийское море для английского флота. Однако шведский король Густав IV отверг эти требования и взял курс на сближение с Лондоном.

«Швеция находилась в сильной финансово-экономической зависимости от Англии, поэтому приняла решение следовать её политическим курсом», — пояснил в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

По словам историков, на этом фоне в Швеции ещё больше усилились реваншистские настроения, носители которых требовали отнять у России земли, утраченные шведами в ходе Северной войны. В свою очередь, российские власти опасались за судьбу Санкт-Петербурга, находившегося слишком близко от шведской границы, и были не прочь её отодвинуть. Кроме того, как отметил Виталий Захаров, Александр I считал, что отторжение части территории, подконтрольной Швеции, должно было позитивно сказаться на настроениях российского дворянства, которое холодно отреагировало на подписание Тильзитского мира с Францией.

Александр I / Густав IV

© Wikimedia Commons/Public Domain

21 февраля 1808 года российские войска пересекли границу со Швецией. К концу марта под их контроль перешли Южная Финляндия, Аландские острова и остров Готланд. В апреле капитулировала крепость Свеаборг.

«Сдача Свеаборгской крепости, самой большой на Балтийском море, стала трагедией для Швеции, вложившей в её возведение огромные деньги», — подчеркнул Владимир Барышников.

Однако через некоторое время ресурсы для наступления русской армии начали иссякать, так как много сил уходило на создание гарнизонов в занятых крепостях и на охрану тыловых коммуникаций. В середине апреля шведские войска, опираясь на британскую помощь, перешли в контрнаступление. Армия Швеции потеснила русские силы на территории Финляндии, а шведско-английская эскадра захватила Аландские острова и Готланд. Российское командование вынуждено было начать переброску в Финляндию подкрепления.

Два российских корпуса (под командованием генералов Михаила Барклая-де-Толли и Николая Раевского) были отправлены в наступление в центральные районы Финляндии. Вскоре русская армия вернула себе утраченные позиции, а в августе 1808 года разгромила главные силы шведов в Куортанском сражении.

Крепость Свеаборг

Legion-Media

© De Luan

Шведы пытались сдержать российское наступление, высаживая в тылу у русских войск морские десанты, но все они были разгромлены. Инициатива в войне вернулась к Российской империи.

Осенью 1808 года российские войска перешли в наступление по всей линии фронта и вскоре овладели Улеаборгом и Торнио. К концу года под контролем русской армии находилась уже почти вся Финляндия.

В марте 1809 года начался Ледовый поход российских войск. Двигаясь по замёрзшей воде Ботнического залива, русский корпус занял 18 марта Аландские острова, захватив в плен более 2 тыс. шведских солдат, 32 артиллерийских орудия и около 150 судов. На следующий день российские военные вышли к берегам Швеции, создав непосредственную угрозу Стокгольму. В городе возникла паника.

Стоит отметить, что за несколько дней до описываемых событий в Швеции произошёл государственный переворот. Страну возглавил на правах регента герцог Карл Сёдерманландский (будущий король Карл XIII), который предложил российскому командованию заключить перемирие. Предложение было принято, но Александр I, стремясь к полному разгрому Швеции, вскоре приказал перемирие отменить, и военные действия продолжились.

Летом 1809 года шведы попытались снова перейти в контрнаступление и высадить большой десант в тылу русской армии, но их усилия не увенчались успехом. Российские войска одерживали одну победу за другой. По словам историков, в августе 1809 года силы шведов были полностью исчерпаны.

«Это была победоносная война, которая продемонстрировала всему миру военное искусство русской армии и дала раскрыться будущим героям Отечественной войны 1812 года», — прокомментировал ход войны Владимир Барышников.

17 сентября 1809 года между Россией и Швецией был заключён Фридрихсгамский мир, по условиям которого шведская корона передала Российской империи Финляндию, Аландские острова и остров Готланд. Кроме того, Швеция обязалась установить мир с Францией и Данией, присоединиться к континентальной блокаде Великобритании, а также наладить дружеские отношения и восстановить торговлю с Россией.

Переход русских войск через Ботнический залив

© Wikimedia Commons/Public Domain

Под власть российской короны Финляндия перешла в статусе Великого княжества с отдельным финляндским подданством, сохранением действовавших ранее законов и лютеранской веры.

«Российская империя радикально отличалась от других империй нового времени. Если западные империи выкачивали все возможные ресурсы из своих колоний в метрополию, то у России в общепринятом понимании колоний не было. Напротив, царские власти делали всё, что было в их силах, для развития зависимых территорий, и Финляндия — характерный тому пример. Россия за свой счёт создала на её территории всю инфраструктуру, необходимую для нормального развития княжества», — рассказал в беседе с RT аспирант ИВИ РАН Максим Синицын.

По словам Виталия Захарова, Финляндия, находясь под властью российских императоров, пользовалась широчайшей автономией. В XIX веке она получила собственный сенат, сейм, почту, таможню, национальные вооружённые силы, выборные органы местного самоуправления, отдельную финансовую систему с собственной валютой. Население Финляндии выросло с чуть более 1 млн человек в 1815 году до 2,765 млн в 1914-м. А в 1917 году, вскоре после Октябрьской революции, Советская Россия официально признала Финляндию независимым государством.

«Русский период в истории Финляндии стал очень важным с точки зрения обретения собственной государственности и формирования финской нации», — подытожил Владимир Барышников.