«Переломный момент Смутного времени»: как Второе ополчение освободило Москву от польских оккупантов

4 ноября в Российской Федерации отмечается День народного единства. Он был установлен в память о событиях начала ноября 1612 года, когда силы Второго ополчения полностью освободили Москву от польских интервентов. Изгнание оккупантов стало переломным моментом Смутного времени. Как отмечают эксперты, участники Второго ополчения спасли русскую государственность, оказавшуюся под угрозой из-за кровопролитного гражданского противостояния и вторжения иностранных захватчиков.

4 ноября в России отмечают День народного единства. Он был установлен в память о событиях начала ноября 1612 года, когда участники Второго народного ополчения изгнали из Москвы польских оккупантов.

Смутное время

Исторический период, известный как Смутное время, охватывает конец XVI — начало XVII веков. Среди факторов, спровоцировавших политическую и социально-экономическую нестабильность, называют пресечение династии Рюриковичей, истощение материальных ресурсов Русского государства из-за военных походов Ивана IV, борьбу за влияние между боярами и царской властью.

«К Смуте привёл целый комплекс факторов. Одним из решающих оказался голод, обрушившийся на Русское государство после нескольких лет неурожаев в царствование Бориса Годунова. Кроме того, авторитета самого Годунова, которого многие не считали законным царём, не хватало для наведения порядка в стране. При этом в государстве стремительно росла социальная рознь — беднейшие слои населения были возмущены политикой закрепощения, которая проводилась в конце XVI века», — рассказал в интервью RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Борис Годунов был избран царём на Земском соборе 1598 года после смерти Фёдора Ивановича — бездетного сына Ивана IV. Он был энергичным государственным деятелем, но справиться с нарастающим в стране социально-экономическим кризисом не смог. Кроме того, из-за дефицита продовольствия и недовольства крепостничеством крестьяне начали поднимать восстания. Но критической ситуация в стране стала на фоне появления ряда самозванцев, претендовавших на русский престол.

В начале XVII века в Речи Посполитой объявился человек, выдававший себя за младшего сына Ивана IV — царевича Дмитрия, погибшего ещё в годы царствования Фёдора Ивановича. Это, как считали некоторые современники, произошло не без участия Годунова, расчищавшего себе дорогу к трону. У историков нет единого мнения относительно личности человека, выдававшего себя за царевича, но большинство из них склонны считать, что это был бывший диакон Георгий (Юрий) Отрепьев.

Лжедмитрий I заручился поддержкой сандомирского воеводы Юрия Мнишека и других влиятельных деятелей Речи Посполитой, которые рассматривали самозванца как инструмент для установления контроля над русскими землями. При помощи покровителей Лжедмитрий I нанял армию наёмников и двинулся на Москву.

Борис Годунов, напоминают историки, поначалу не отнёсся к возникшей угрозе всерьёз. Самозванец же, в свою очередь, ловко использовал народное недовольство политикой Годунова, раздавал популистские обещания и быстро продвигался по территории Русского государства. На его сторону даже начали переходить царские войска.

Битва при Клушине между российской и польской армиями, картина Шимона Богушовича, XVII век

© Wikimedia Commons

23 апреля 1605 года Борис Годунов скоропостижно скончался, а занявший престол после него сын Фёдор был свергнут поддержавшими Лжедмитрия москвичами и убит. Самозванец стал царём, но пробыл на троне недолго. Рост налогов для финансирования задуманных Лжедмитрием реформ, а также бесчинства со стороны сопровождавших нового царя выходцев из Речи Посполитой вызвали возмущение у жителей Москвы.

Также по теме Реформатор или тиран: почему Иван Грозный считается одной из самых противоречивых фигур в истории России 490 лет назад родился государь, великий князь московский и всея Руси Иван IV, известный как Иван Грозный. Эксперты называют его одной...

27 мая 1606 года в столице вспыхнуло восстание, в ходе которого Лжедмитрий I был убит. В дальнейшем из-за ранних морозов, которые в народе сочли плохим предзнаменованием, и из-за слухов о загадочных огнях на могиле самозванца его тело выкопали и сожгли, а пеплом выстрелили из пушки в сторону западной границы.

Новым царём на импровизированном соборе был провозглашён влиятельный боярин Василий Шуйский. Однако и он не смог стабилизировать социально-экономическую ситуацию. Значительная часть населения южных регионов Русского государства, ранее поддержавшего Лжедмитрия, отказалась признавать Шуйского царём. Против новой власти начались вооружённые выступления, лидером которых стал Иван Болотников. Шуйский с большим трудом смог подавить это восстание, воспользовавшись противоречиями среди его участников.

Пока царь разбирался с повстанцами Болотникова, в страну из Речи Посполитой вторгся новый самозванец, также объявивший себя «царевичем Дмитрием». Его личность достоверно не установлена, но в отечественной историографии его принято называть Лжедмитрием II.

В Смутное время, картина Сергея Иванова, 1886 год

© Wikimedia Commons

Войска Лжедмитрия II не успели соединиться с повстанцами Болотникова, но всё равно нанесли несколько поражений царским силам и осадили Москву, а также ряд других городов. Большая часть европейской части России оказалась под контролем самозванца. Василию Шуйскому пришлось призвать на помощь шведские войска, отказавшись в пользу Швеции от территорий на берегах Балтийского моря. Речь Посполитая, официально воевавшая в это время со скандинавским королевством, в ответ на действия Шуйского объявила войну Русскому государству.

Борьба с интервентами

Войска короля Речи Посполитой Сигизмунда III вторглись в Россию и осадили Смоленск. Часть бояр, ранее поддерживавших Лжедмитрия II, предложили возвести на русский престол сына Сигизмунда — Владислава. Из-за этого элиты Речи Посполитой перестали видеть смысл в поддержке лжесыновей Ивана IV. Польские власти призвали шляхтичей объединиться под знамёнами своего короля. Поляки начали покидать Лжедмитрия II, который вскоре был убит в Калуге.

Весной 1610 года, оставив в тылу осаждённый Смоленск, поляки двинулись на Москву. Положение Шуйского осложнилось тем, что шведы покинули его армию и начали разграблять русские города. На этом фоне в Москве произошёл переворот. Представители знати во главе с думным дворянином Прокопием Ляпуновым свергли Шуйского и насильно постригли его в монахи. Власть захватило боярское правительство, или «семибоярщина». Её члены признали правителем Русского государства Владислава и пустили поляков в Кремль.

«Русское государство оказалось на грани полной потери независимости», — отметил Виталий Захаров.

Патриарх Гермоген, выступивший против признания Владислава правителем России, призвал народ к борьбе с иностранными захватчиками, за что был арестован.

«В условиях, когда Москва была захвачена интервентами, призывы патриарха Гермогена были настоящим подвигом», — подчеркнул в беседе с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Володихин.

Власти многих русских городов отказались отправлять в захваченную поляками Москву налоги. Ляпунов, являвшийся лидером рязанского дворянства, потребовал, чтобы Боярская дума освободила патриарха Гермогена, но безрезультатно.

Борьба народного ополчения с поляками, горельеф с памятника Минину и Пожарскому

© Wikimedia Commons

В 1611 году началось формирование Первого ополчения. Воеводы и выборные власти городов, недовольные происходящим в столице, обсуждали противодействие интервентам.

В начале весны силы ополчения, костяк которых составляли военные, двинулись к Москве. Параллельно началось восстание в самой столице. Но поляки подавили его, совершив массовый поджог дворов горожан. Многие москвичи бежали из города. Их имущество разграбили интервенты. Подошедшие к столице силы ополчения установили контроль над частью территории Москвы, но освободить весь город не смогли.

Из-за нехватки материальных ресурсов и споров о дальнейшем управлении страной силы Первого ополчения начали таять. Поляки снова вернули контроль над освобождёнными ранее районами Москвы. Ляпунов был зарублен выступившими против него казаками. Шведский корпус захватил Новгород. Казалось, что лагерь борцов с польским вторжением был полностью расколот.

Однако в конце 1611 года патриарх Гермоген передал жителям Нижнего Новгорода воззвание о продолжении борьбы с иностранными захватчиками, которое, по словам историков, нашло отклик у местного населения. Земский староста Кузьма Минин инициировал создание движения, что привело к формированию Второго ополчения. Призыв Минина поддержали все сословные группы города и уезда, начался сбор средств, а также переговоры с находившимися поблизости воинскими частями. Воеводой нового ополчения был избран князь Дмитрий Пожарский.

Воззвание Минина к нижегородцам в 1611 году, картина Михаила Пескова, 1861 год

© Wikimedia Commons

«В начале 1612 года Русское государство находилось в состоянии полного разорения. В Москве засел польско-литовский гарнизон, значительная часть территории страны была захвачена войсками Речи Посполитой, на севере хозяйничали шведские отряды. Казалось, что государства больше нет. И со всем этим предстояло справиться Второму ополчению», — отметил в разговоре с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Весной 1612 года деятельность Второго ополчения распространилась уже на многие города России. Центр сопротивления переместился в Ярославль, где работали около десяти органов власти — приказов. Собранные ими средства направлялись на жалование военным. Численность частей Второго ополчения достигла примерно 20 тыс. человек. Подразделения Первого ополчения переходили на сторону Второго или вытеснялись с занятых ими территорий.

Князь Пожарский воодушевляет войско для спасения Отечества, гравюра неизвестного автора XIX века

© Wikimedia Commons

В сентябре участники Второго ополчения дали в Замоскворечье ожесточённое сражение отряду польского полководца Яна Ходкевича и не позволили ему доставить обоз с припасами засевшим в Москве интервентам. Оккупанты в столице остались без пропитания. По словам историков, тогда там даже наблюдались случаи каннибализма.

1 ноября 1612 года ополченцы заняли Китай-город. Командованию польского гарнизона Кремля пришлось вступить с ними в переговоры, продолжавшиеся несколько дней. 5 ноября поляки согласились на капитуляцию и на следующий день официально сдались.

«Смута не завершилась полностью с освобождением Москвы. Впереди были выборы нового правителя, казацкие восстания и годы борьбы с Речью Посполитой, но всё же события начала ноября 1612 года — это переломный момент Смутного времени. Гражданское противоборство стремительно пошло на спад. Стало ясно, что русские дадут отпор иностранным захватчикам и отстоят свою государственность», — подытожил Виталий Захаров.