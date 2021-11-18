«Гениальный военачальник»: какую роль в преодолении Смуты сыграл Михаил Скопин-Шуйский

435 лет назад родился выдающийся русский полководец, князь Михаил Скопин-Шуйский. Он одержал ряд крупных побед над иностранными интервентами в Смутное время и внёс огромный вклад в разгром Лжедмитрия II. По мнению историков, благодаря достижениям и популярности в народе Скопин-Шуйский мог стать претендентом на российский престол, однако он погиб при загадочных обстоятельствах в возрасте 23 лет.

18 ноября 1586 года родился князь Михаил Скопин-Шуйский, которому было суждено стать одним из наиболее выдающихся русских полководцев Смутного времени. Точное место его рождения неизвестно. Михаил происходил из знатной семьи — одной из ветвей рода Рюриковичей — и был потомственным полководцем. Его отец отличился в нескольких войнах и служил наместником в различных городах, однако воспитать сына не успел — скончался, когда Михаил был ещё ребёнком. Наставником юного князя стал его дядя по матери — князь Борис Татев. Кроме того, участие в его судьбе принимал ещё один влиятельный родственник — Василий Шуйский.

Начало карьеры

Историки констатируют, что о детстве и юности будущего полководца известно очень мало. Современники упоминали только о том, что мальчик был не по годам умён, отличался скромностью и не кичился знатным происхождением. Не позднее 1604 года, в царствование Бориса Годунова, он получил чин стольника.

«Это был стартовый чин, с которого начинали тогда служить все представители элиты», — пояснил в разговоре с RT доцент МПГУ, кандидат исторических наук Алексей Синелобов.

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При Лжедмитрии I Скопин-Шуйский получил звание мечника. Именно ему была поручена деликатная миссия — сопровождение в Москву матери царевича Дмитрия Марии Нагой, признавшей в самозванце сына. Однако в дальнейшем, по мнению части историков, Скопин-Шуйский мог принять участие в заговоре против Лжедмитрия I, в результате которого самозванец был убит, а новым царём стал родственник Михаила — Василий Шуйский. Но оставаться придворным Скопин-Шуйский не пожелал.

«Михаил Васильевич хотел пойти по стопам своих предков, которые не занимались политикой, а были воеводами, причём знаменитыми», — подчеркнул Алексей Синелобов.

По свидетельствам историков, Василий Шуйский был крайне заинтересован в том, чтобы способные молодые люди поступали на военную службу. В то время положение России в мире было крайне тяжёлым. Непростой была ситуация и внутри страны. Помимо Речи Посполитой, которая вынашивала агрессивные планы в отношении Москвы, почти половина России была охвачена восстанием под руководством Ивана Болотникова. Именно оно и стало боевым крещением для Михаила Скопина-Шуйского.

Лжедмитрий I

Попытки братьев царя — Ивана и Дмитрия Шуйских — разгромить повстанцев провалились, и тогда глава государства разрешил самостоятельно действовать против Болотникова своему четвероюродному племяннику.

После того как повстанцы взяли Серпухов, они впервые столкнулись с отрядами царских войск, которыми командовал Скопин-Шуйский. Молодой полководец сумел отбросить силы Болотникова на реке Пахре в конце октября 1606 года, но всё же не смог сразу остановить общее наступление участников восстания на московском направлении.

В районе деревни Котлы (ныне территория Москвы) Скопин-Шуйский разгромил часть отрядов Болотникова, а затем атаковал его основные силы в Коломенском, подвергнув их артиллерийскому обстрелу и вынудив отступить. Предположительно, именно за эти заслуги царь пожаловал Скопина-Шуйского, несмотря на его юный возраст, боярским достоинством.

«Это чрезвычайно редкий в истории случай. Буквально по пальцам можно пересчитать, когда такой молодой человек, двадцати с небольшим лет от роду, был удостоен чина боярина», — отметил в разговоре с RT историк Евгений Спицын.

царь Василий Шуйский

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Несколько месяцев спустя Михаил был назначен первым воеводой Большого полка. «Скопин-Шуйский проявил себя наилучшим образом. Ему стали доверять всё более ответственные задания», — подчеркнул в комментарии RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Летом 1607 года благодаря умелым действиям Скопина-Шуйского были успешно развёрнуты царские войска под Тулой и начата осада города, которая в конечном итоге привела к полному разгрому восстания.

«Вклад Михаила Васильевича в подавление повстанческого движения Болотникова был решающим», — говорит Синелобов.

За это юный родственник царя получил волости Чаронду и Вагу, которые традиционно жаловались наиболее близким к монарху людям.

Во время женитьбы Василия Шуйского на Марии Буйносовой-Ростовской Михаил стал одним из дружек царя, получив право именоваться «ближним приятелем» государя.

Против Лжедмитрия II

В 1608 году Скопин-Шуйский был назначен одним из предводителей войск, направленных против наступавшего на Москву Лжедмитрия II. Однако пока силы царя ожидали прибытия самозванца по Каширской дороге, тот подошёл к Москве с запада.

В тяжёлом сражении на реке Ходынке Скопину-Шуйскому удалось оттеснить силы Лжедмитрия II, лишив того возможности стремительно атаковать столицу. В итоге разбившие лагерь в Тушине сторонники самозванца приступили к осаде Москвы, а Скопин-Шуйский во главе небольшого отряда отбыл в Новгород, чтобы собрать там новое войско и провести переговоры о военном союзе со шведами. Как отмечают историки, с обеими задачами Михаил справился успешно.

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«Как доверенное лицо царя Скопин-Шуйский вёл переговоры со шведским военачальником Якобом Делагарди о найме шведского отряда для борьбы с Лжедмитрием II, а затем вместе с Делагарди осуществлял командование совместными силами», — рассказал Захаров.

Летом 1609 года войска Скопина-Шуйского, действуя как совместно с Делагарди, так и самостоятельно, нанесли ряд серьёзных поражений сторонникам Лжедмитрия II под Торжком, Тверью и Калязином. Осенью российский полководец, собравший под своим началом около 20 тыс. воинов, начал вытеснять из центральных районов России польско-литовских интервентов, поддерживавших самозванца. Это привело к резкому ослаблению войска польского гетмана Яна Сапеги. В начале 1610 года была снята 16-месячная осада с Троице-Сергиева монастыря. Силы тушинцев распались, а сам Лжедмитрий II бежал в Калугу. Москва была спасена: полки Скопина-Шуйского и Делагарди торжественно вступили в столицу.

О том, какой была дальнейшая жизнь Скопина-Шуйского, историки спорят до сих пор. Молодой полководец был чрезвычайно популярен в народе. Согласно некоторым оценкам, он даже мог стать претендентом на российский престол. У Василия Шуйского не было прямых наследников, а род Скопиных-Шуйских среди Рюриковичей считался даже старше, чем та ветвь, к которой принадлежал царь.

В Смутное время. Тушино. Художник С. Иванов

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Как отмечают эксперты, популярность военачальника сильно раздражала брата Василия Шуйского — Дмитрия. Он считал себя законным наследником престола, однако не мог похвастаться такими заслугами, как родственник, сыгравший огромную роль в разгроме Болотникова и Лжедмитрия II. Что же касается самого Василия Шуйского, то здесь оценки историков расходятся. Одни полагают, что царь полностью доверял ему, другие, напротив, считают, что монарх опасался заговора со стороны своего родственника, хотя тот и не давал никакого повода для подозрений.

«Авторитет царя в это время упал очень сильно. А вот молодого воеводу Михаила Скопина-Шуйского уважали всё больше, распространялись многочисленные вести о его подвигах», — рассказал Синелобов.

Въезд в Москву Скопина-Шуйского

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По словам Евгения Спицына, ближайшее окружение царя старалось внушить ему мысли о том, что Скопин-Шуйский якобы может «подвинуть его с царского места».

Как отмечают историки, Делагарди, ставший другом Скопина-Шуйского, советовал ему быстрее покинуть Москву и вернуться к войскам. Но последовать этому совету российский полководец не успел. Весной 1610 года Скопин-Шуйский был приглашён на пир по случаю крестин сына князя Ивана Воротынского. Военачальник должен был стать крёстным отцом младенца, а крёстной матерью — жена Дмитрия Шуйского Екатерина (дочь Малюты Скуратова). Она, согласно ряду источников, поднесла Скопину-Шуйскому чашу с вином, выпив которое он почувствовал себя плохо. Слуги отнесли его домой, где он, проболев около двух недель, скончался 3 мая 1610 года. По словам экспертов, Михаил мог стать жертвой отравления (по приказу Дмитрия либо даже Василия Шуйского). Однако существует также версия о том, что Скопин-Шуйский умер от последствий инсульта.

Смерть М.В. Скопина-Шуйского на пиру

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Как отмечает Виталий Захаров, несмотря на недолгую карьеру, Скопин-Шуйский успел проявить себя как талантливый военачальник, умевший быстро ориентироваться в менявшейся обстановке, прогнозировать действия противника и принимать верные решения на поле боя.