«Введение чрезвычайного положения»: какую роль в истории России сыграла опричнина

455 лет назад на Руси была учреждена опричнина — особое административное образование, где власть царя Ивана Грозного была ничем не ограничена. Это же понятие историки используют для того, чтобы охарактеризовать государственную политику в стране в 1565—1572 годах, направленную на борьбу с предполагаемой изменой в среде боярско-княжеской знати. Опричнина считается одним из наиболее сложных и неоднозначных явлений в отечественной истории. Согласно оценкам ряда специалистов, она носила прогрессивный характер и содействовала централизации государства. Другие учёные считают, что террор опричников вызвал тяжёлый социально-экономический кризис.

Точная дата учреждения опричнины неизвестна. Однако историки утверждают, что она была основана не ранее 5 января и не позже 15 февраля 1565 года. С этого момента система административного устройства и управления государством радикально изменилась.

Путь к опричнине

На рубеже 1550-х и 1560-х годов в политике Ивана Грозного начали наблюдаться серьёзные трансформации. Государь, в частности, стал ограничивать права знати и более нетерпимо, чем ранее, относиться к мнениям, отличным от его собственного.

В 1560-е годы наметился неблагоприятный для Москвы перелом в Ливонской войне. В 1564 году один из корпусов русского войска потерпел поражение от сил Великого княжества Литовского в битве на реке Улле. В том же году многие члены думы подали царю коллективную челобитную с просьбой восстановить часть прав знати. Кроме того, согласно некоторым свидетельствам, ряд аристократов участвовали в попытке мятежа против Ивана Васильевича, которую поддерживали представители Литвы и Польши.

В декабре 1564 года царь вместе с семьёй переехал в Александровскую слободу, после чего объявил об отречении от престола. При этом он обвинил знать в изменах. Угроза отречения государя вызвала в Москве панику и заставила аристократов просить царя вернуться к власти.

«Чрезвычайное положение»

Иван Васильевич согласился вернуться. Однако, пользуясь выгодной ситуацией, решил изменить административное устройство государства, разделив его на две части: земщину и опричнину.

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Само слово «опричнина» происходит от древнерусского «опричь» — «за пределами», «снаружи». Опричнинами ранее называли уделы вдов, выделяемые им из поместий после смерти мужа, а также личные владения великих княгинь, находящиеся в их полном распоряжении. Иван Грозный придал данному слову новое, значительно более широкое значение.

Земли, вошедшие в опричнину, оказывались в прямом управлении Ивана Васильевича.

«Выражаясь современным языком, это было введение чрезвычайного положения с отменой конституционных прав граждан. Конечно, никакой конституции на Руси в то время не было, однако существовал другой институт, даже более важный, чем закон, — традиция», — рассказал в беседе с RT профессор РГГУ, доктор исторических наук Игорь Курукин.

По словам историка, традиции ограничивали власть государя и гарантировали определённые права его подданным.

«Государь мог наказать своего боярина. Однако боярин не человек с улицы. Его предки служили монархам многие поколения. Чтобы его казнить, нужен суд. А суд — это доказательства. Если вина доказана, то могут и голову отрубить, а если нет — боярин будет свободен. Сам же государь мог наложить опалу, но это была не казнь, а отдаление от двора. Попавший в опалу просто ехал в поместье оплакивать свою участь. Зато в опричнине сам государь получал право казнить каждого, кого сочтёт врагом», — подчеркнул эксперт.

Царь включил в опричнину около 20 дворцовых и оброчных волостей в центре России, на северо-западе и в Поволжье, а также города, связанные с соледобычей, находящиеся на важных торговых маршрутах или значимые в военно-политическом плане. Так, в частности, в составе опричнины оказались Соль Тотемская, Сольвычегодск, Великий Устюг, Вологда, Вязьма, Можайск, Старая Русса, Козельск, Суздаль. Вошла в опричнину и часть районов Москвы. Политическим центром опричнины стала Александровская слобода. В последующие годы опричнина несколько раз расширялась.

На остальных землях государства устанавливалась земщина, где действовали старые порядки. Царю были отведены военные, дипломатические и церемониальные функции. Кроме того, он выступал арбитром в спорах между представителями земщины и опричнины.

«Понять мотивы Ивана Васильевича в ситуации с учреждением опричнины крайне сложно. Современники видели в этом своего рода Божье наказание. В наши дни существует множество версий. Кто-то считает учреждение опричнины результатом психических проблем царя, кто-то — попыткой государя поддержать служивое сословие в борьбе с княжатами и боярами, кто-то — намерением усилить личную власть и ликвидировать поползновения любых социальных групп, направленные на её ограничение», — рассказал в интервью RT профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

Кроме того, по его словам, существует предположение, что царь при помощи опричнины мог бороться с попытками иноземного влияния на элиты государства. В любом случае значительную роль в происходящем сыграли религиозные представления Ивана Грозного, который, как и многие его современники, ожидал приближения Страшного суда и пытался «бороться со скверной».

Алексей Максимов. «Иван Грозный в Александровской слободе»

© Wikimedia commons / Максимов А.С.

Русь при опричнине

Важным механизмом осуществления государственной власти на Руси с 1565 года стал корпус опричников (государев полк и приказы — постельный, бронный, конюшенный и сытный). Первоначально численность опричников устанавливалась на уровне 1 тыс. человек. Затем корпус был расширен до 6 тыс. Управление опричниками было построено по схеме, напоминающей монашеский орден. Одеяние тоже напоминало монашеское, однако опричники имели право носить и использовать оружие.

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В свидетельствах современников есть упоминание, что опричники возили «собачью голову» на шее у лошади и «метлу» на кнутовище. Однако о том, были это реальные атрибуты или некие аллегории, историки спорят по сей день. Возможно, речь идёт лишь о символических изображениях.

Уже на начальной стадии существования опричнины, в 1565 году, из опричных земель были выселены около 6,5 тыс. неугодных царю лиц из высших слоёв. В это время Иван Грозный ещё доверял решение ряда вопросов земской думе, однако оставлял присматривать за ней опричников. Постепенно функции опричных учреждений расширялись. В частности, их представители участвовали в дипломатических миссиях.

В 1566 году Иван Васильевич пошёл на небольшие правовые уступки земщине, однако отверг челобитную представителей земского двора, просивших ликвидировать опричнину.

В 1567 году, находясь на фронте Ливонской войны, царь получил информацию о готовящемся против него заговоре. Он оставил театр боевых действий и затворился в Александровской слободе.

Со следующего года в деятельности опричников резко возросла карательная составляющая. Начались казни. Причём в ряде случаев подозреваемых в измене казнили вместе с домочадцами. К концу года, по оценкам историков, опричниками были казнены около 600—700 человек. Сана был лишён выступавший с критикой опричнины митрополит Филипп.

После захвата в январе 1569 года литовскими войсками Изборска опричники казнили по обвинению в измене около 20 человек и отправили в ссылку сотни семей псковичей и новгородцев. В том же году царь приказал казнить нерадивых, по его мнению, строителей кремля в Вологде и удельного князя Владимира Андреевича.

Апогеем опричных репрессий историки называют рубеж 1569—1570 годов. В этот период происходят походы Ивана Грозного на Новгород и Псков, а также казни в Москве. Новгородские элиты царь обвинил в попытке свержения законной власти и передачи города Речи Посполитой. Согласно примерным оценкам, в Новгороде были казнены 2,7—3 тыс. человек. Ещё несколько сот попавших в опалу местных жителей были отправлены в тюрьмы. В ходе дознаний по новгородским делам царь пришёл к выводу, что источники измены нужно искать в Москве. Летом 1570 года в столице были казнены 200—250 представителей знати.

Сергей Иванов. «На сторожевой границе Московского государства»

© С.В. Иванов

В 1570—1571 годах русское государство оказалось в сложной военно-политической ситуации. Было заключено невыгодное перемирие с Речью Посполитой, армия потерпела ряд поражений, провалилось создание союза с Англией, а крымско-татарское войско совершило разорительный поход к Москве. Это привело к репрессиям уже против лиц, относящихся к опричным верхам. В руководство опричнины были включены переведённые из земщины аристократы.

Царь постепенно начал сглаживать противоречия, существовавшие между земщиной и опричниной. Опричники стали получать поместья в земщине. В начале 1572 года Иван Грозный объединил земскую казну и опричную. Началось постепенное слияние земских и опричных войск. Летом 1572 года объединённое войско одержало серьёзную победу в Молодинской битве над турецко-татарской армией.

Между историками ведётся дискуссия о том, какой момент нужно считать завершением существования опричнины: 1572 год или смерть Ивана Грозного в 1584 году. Отмечается, что с 1572 года масштабы репрессий резко снизились, изменилась и административная структура государства.

Оценки итогов существования опричнины в наши дни весьма противоречивы. Одни историки считают, что она носила прогрессивный характер, помогла свернуть на Руси феодальные порядки и содействовала централизации государства. Другие полагают, что государственнические реформы Иван Грозный проводил ещё до 1565 года, а опричнина привела только к разорению территории государства и острому социально-экономическому кризису.

«Давая общую характеристику причинам и итогам опричнины, нужно иметь в виду, что нам очень сложно понять психологию людей, живших 500 лет назад в другой социально-экономической и духовной атмосфере», — заявил Сергей Перевезенцев.

По его словам, Иван Грозный является одной из величайших фигур отечественной истории, противоречивой, но заслуживающей огромного внимания.

«Оценивать опричнину вне исторического контекста некорректно. Сам царь в дальнейшем покаялся и молился за души казнённых им или по его приказу людей. И, конечно, нужно иметь в виду, что XVI—XVII века были эпохой ожидания Страшного суда по всей Европе. Для Запада это эпоха жестоких религиозных войн. Говоря об Иване Грозном, не следует забывать о Варфоломеевской ночи, Генрихе VIII, Марии Кровавой, войне в Нидерландах. В каждом случае там тоже насчитываются многие тысячи жертв. Конечно, любое лишение жизни человека — это страшный грех. Но всё же следует признать, что происходившее при Иване Грозном на Руси несопоставимо по количеству жертв с тем, что творилось в аналогичный период истории в Западной Европе», — подытожил Сергей Перевезенцев.