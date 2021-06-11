«Результат компромисса придворных группировок»: какую роль в истории России сыграл Василий Шуйский

415 лет назад состоялась коронация Василия Шуйского — последнего представителя рода Рюриковичей на российском престоле. По словам историков, он был гибким политиком, однако недостаточно компетентным для управления огромной страной. Годы его царствования запомнились как время Смуты и внутреннего противостояния. Как отмечают эксперты, своей склонностью к интригам и постоянно меняющимися показаниями по делу о смерти сына Ивана Грозного царевича Дмитрия Василий Шуйский только усугубил негативные процессы в государстве.

11 июня 1606 года был венчан на царство Василий Шуйский — последний представитель рода Рюриковичей на российском престоле. Его правление историки называют сложным и неудачным.

Путь к престолу

Василий Шуйский родился примерно в 1552 году. Он относился к роду, представлявшему суздальскую ветвь Рюриковичей. По одной версии, он был потомком Андрея Ярославича — младшего брата Александра Невского, согласно другой, происходил от самого великого князя Александра. Василий был сыном Ивана Шуйского — видного государственного деятеля эпохи Ивана Грозного, воеводы и руководителя Опричной думы.

В 1570-е годы Василий Шуйский стал стольником при дворе Ивана Грозного. Несмотря на недоверие царя к представителям знатных родов, его карьера оказалась успешной. В дальнейшем он занимал высокие должности в армии, а в 1584 году стал боярином и главой Московского судного приказа. Ещё год спустя был назначен воеводой в Смоленск.

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Некоторое время Шуйский находился в оппозиции к Борису Годунову, который фактически правил страной при сыне Ивана Грозного — царе Фёдоре. Он был отозван из Смоленска, подвергнут конфискации имущества и на несколько лет отправлен в ссылку в Галич. Опала для Шуйского завершилась в 1591 году, когда он вернулся из ссылки с восстановлением чина и владений. Вскоре ему была доверена деликатная миссия: Шуйский возгласил направленную в Углич комиссию, занимавшуюся расследованием смерти царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного. Гибель царевича Шуйский изначально назвал случайной, однако затем неоднократно менял свои свидетельства по данному вопросу.

В дальнейшем Шуйский несколько лет служил Борису Годунову: был воеводой в Новгороде и участвовал в Серпуховском походе против сил Крымского ханства, а также в боевых действиях против войск Лжедмитрия I. В 1598 году он поддержал кандидатуру Бориса Годунова во время избрания того царём. При этом, по мнению историков, Годунов до конца не доверял Шуйскому. Это выражалось, в частности, в том, что царь не разрешал ему жениться во второй раз, хотя первая жена Шуйского умерла бездетной. Как считают историки, Борис Годунов не хотел увеличивать количество потенциальных претендентов на российский престол.

В 1605 году, после смерти Бориса Годунова, Василий Шуйский начал распускать слухи о том, что царевич Дмитрий якобы выжил, а выводы комиссии о его гибели были «подлогом». Когда же в Москве произошло восстание против сына Бориса Годунова Фёдора, Шуйский примкнул к партии, перешедшей на сторону Лжедмитрия I и «признал» в том сына Ивана Грозного. Однако вскоре после этого Шуйский стал готовить против Лжедмитрия заговор, был выдан и приговорён к смертной казни, заменённой затем ссылкой в Галич. Несколько месяцев спустя Лжедмитрий простил Шуйского, разрешил ему вернуться в Москву и даже сделал распорядителем на своей свадьбе с Мариной Мнишек.

К. В. Лебедев. «Вступление войск Лжедмитрия I в Москву 20 июня 1605 г.». 1890-е гг.

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«Падение Годуновых и воцарение первого самозванца не разрешили социально-политический кризис, который привёл к Смуте. Противоречия не просто обострились — они были дополнены новыми. Имел место наплыв выходцев из Речи Посполитой, преследовавших свои узкокорыстные цели. Шли толки об утеснении православия и тайных симпатиях самозванца к католикам. Царило разочарование в «природном государе», который много обещал и мало что исполнил. Для представителей боярства Лжедмитрий послужил орудием против Годуновых и теперь был не нужен. Всё это к маю 1606 года сплелось в тугой узел, который следовало разрубать, а не развязывать», — рассказал в комментарии RT заведующий кафедрой Отечественной истории ИГН МГПУ профессор Игорь Андреев.

Шуйский инициировал новый заговор, к участию в котором привлёк членов Боярской думы, знать и бойцов дворянских отрядов, собранных в столице перед войной с Крымским ханством. Москвичи подняли восстание против прибывших на свадьбу Лжедмитрия поляков. Во время беспорядков 27 мая 1606 года участники подготовленного Шуйским заговора проникли во дворец и убили Лжедмитрия.

«Последние минуты жизни Лжедмитрия I», картина Карла Венига, 1879 год

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29 мая 1606 года Шуйский был провозглашён царём на импровизированном соборе, в котором участвовали выборные представители дворянских групп и московского посада, а 11 июня он был венчан на царство в Успенском соборе. Среди историков нет однозначного мнения относительно легитимности избрания Василия Шуйского царём.

«Чтобы провести полноценный Земский собор, его нужно организовать, дождаться пока прибудут представители от разных городов и земель. Кто это тогда мог провести? Нужно было быстро решать вопрос о власти — вот он и был решён Василием Ивановичем в свою пользу. Избрание было легитимным, насколько это возможно в экстраординарных обстоятельствах», — пояснил в беседе с RT доцент РГГУ Евгений Пчелов.

Портрет из «Царского титулярника» 1672 года

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В свою очередь, профессор МПГУ доктор исторических наук Виталий Захаров считает, что легитимность Шуйского была под вопросом.

«Даже если сравнивать с избранием Бориса Годунова, здесь вообще не были соблюдены никакие процедуры избрания на престол. С этой точки зрения Шуйский был царём нелегитимным, хотя с точки зрения родственных связей он действительно, как представитель одной из старших ветвей Рюриковичей, мог претендовать на звание царя. Несоблюдение Шуйским законных процедур в дальнейшем и развязало руки его оппонентам», — отметил эксперт.

«Неудачный правитель»

«Избрание Шуйского — это, с одной стороны, результат компромисса придворных группировок, с другой — активности самого Шуйского, который, как главный игрок, не собирался упускать из рук нить событий. Самодержавие Ивана Грозного с бессудными опалами и казнями заставило правящую элиту мечтать о гарантиях. Шуйский объявил о намерении дать их. Его клятвоцеловальная запись содержала обещание править вместе с Боярской думой и наказывать только по суду», — пояснил Игорь Андреев.

По его словам, Шуйский по разным причинам не был признан царём в ряде районов страны. Многие продолжали верить в «природного царя» Дмитрия Ивановича, особенно когда слух о его чудесном спасении получил широкую огласку. Явление самозванцев, действующих от имени «царя Дмитрия», усугубило раскол общества, превратив его в гражданскую войну.

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Вступив на престол, Василий Шуйский снова изменил позицию по вопросу гибели царевича Дмитрия. Он признал его смерть, но стал называть произошедшее убийством по приказу Бориса Годунова.

Лжедмитрия I Шуйский разоблачал как самозванца. Проявивших к нему лояльность воевод он уволил, прибывших к нему послов посадил под арест, а поддержавших его аристократов отправил в ссылку. Шуйский поднял статус уездного дворянства, а также повысил оклады служилым дворянам и стрельцам. Однако консолидировать страну ему не удалось. Обширные территории на юге России и в Поволжье не признавали его царём.

В 1607 году против Шуйского выступил Лжедмитрий II, опиравшийся на участников крестьянских восстаний и наёмников из Речи Посполитой. Весной следующего года он разгромил правительственные войска и в июле 1608-го разбил лагерь в подмосковном селе Тушино. К осени из-под контроля Шуйского вышла большая часть территории страны.

В Смутное время

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«Тушинское противостояние длилось полтора года, что свидетельствовало о зыбком равновесии сил. Чтобы получить перевес, Шуйский пошёл на заключение союза со Швецией и ценой территориальных уступок по Выборгскому договору получил военную помощь», — рассказал Игорь Андреев.

Заручившись поддержкой шведов, верные Шуйскому войска в 1609 году одержали ряд побед и освободили от тушинцев крупнейшие города России. Осада с Москвы была снята, а Лжедмитрий II бежал в Калугу.

«Выигрыш оказался временным. Во-первых, договор дал повод польскому королю Сигизмунду III открыто вмешаться в события Смуты. Во-вторых, освобождение Москвы и распад тушинского лагеря сняли угрозу со стороны Лжедмитрия II. Но теперь и Шуйский, которого терпели из опасения захвата столицы тушинцами, стал никому не нужен. Это обстоятельство и предопределило падение «боярского царя», за которого мало кто хотел воевать», — подчеркнул Игорь Андреев.

Лжедмитрий II

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В июле 1610 года сторонники Шуйского были разбиты под Клушином польско-литовскими войсками.

«Дальнейшая судьба Шуйского была решена. Он и до этого не пользовался популярностью и не контролировал всю территорию страны, после же поражения под Клушино его авторитет упал буквально до нуля», — заявил Виталий Захаров.

27 июля 1610 члены Государева двора и Боярской думы на фоне народных волнений решили сместить Василия Шуйского. Свергнутого царя насильно постригли в монахи. В России установился режим, известный как «Семибоярщина». В дальнейшем Дума выдала Шуйского полякам, которые увезли бывшего правителя России в Речь Посполитую и демонстрировали его как трофей. 29 октября 1611 года Василий Шуйский умер в замке в Гостынине.

Станислав Жолкевский показывает пленного царя и его братьев на сейме в Варшаве 29 октября 1611 года. Картина Яна Матейко.

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«Шуйский сыграл роль временщика на престоле. Это был слабый, неудачный правитель. Его царствование — это пик Смутного времени, многовластия и политической анархии. Своими интригами и распространением постоянно меняющихся версий смерти царевича Дмитрия Шуйский резко усугубил и без того непростую ситуацию в стране», — резюмировал Виталий Захаров.