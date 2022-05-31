Последний из московского дома Рюриковичей: как Фёдор Иванович стал одним из самых противоречивых российских монархов

465 лет назад родился последний российский царь из московского дома Рюриковичей Фёдор Иванович. Историки называют его одной из наименее изученных и противоречивых фигур среди российских монархов. Специалисты отмечают, что он был религиозен и склонен к духовным делам, кардинально отличаясь от жёстких государственных деятелей эпохи своего отца Ивана Грозного. При этом во время царствования Фёдора Ивановича Русское государство переживало расцвет: основывались новые города, расширялись границы, был учреждён Московский патриархат.

31 мая 1557 года родился будущий российский царь Фёдор Иванович, о роли которого в отечественной истории среди экспертов до сих пор нет единого мнения. Одни считают его психически нездоровым монархом, передавшим управление государством своему окружению, другие — добрым и глубоко духовным человеком, при котором Россия переживала политический и культурный подъём.

Сын Ивана Грозного

Царевич Фёдор был третьим сыном Ивана Грозного и его первой жены Анастасии Романовны. Однако его старшие братья (Дмитрий и Иван) умерли ещё в период царствования их отца, и Фёдор стал наследником престола. В 1574 году Фёдор Иванович женился на Ирине Годуновой.

В некоторых источниках, особенно иностранных, говорится, что Фёдор Иванович якобы страдал психическим заболеванием. В частности, английский дипломат Джайлс Флетчер называл его «слабоумным». Однако многие историки с такой версией не согласны.

«Существует точка зрения, что Фёдор родился психически больным, но, судя по всему, это не так. Скорее всего, он выбрал для себя духовно ориентированную модель поведения, любил уединение и молитву. И этим он отличался от многих жёстких государственных деятелей эпохи своего отца», — рассказал RT доцент МПГУ Алексей Синелобов.

При этом, как отметил в беседе с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Володихин, Фёдор Иванович активно интересовался государственным делами.

«Фёдор Иванович был глубоко религиозен и склонен к делам духовным, но на то, что происходит вокруг него, безучастно не смотрел, и политическими вопросами, конечно же, занимался», — подчеркнул Володихин.

Рождёние Фёдора Ивановича

Незадолго до кончины Иван Грозный учредил для помощи наследнику опекунский совет, в который вошли Иван Мстиславский, Иван Шуйский, Никита Юрьев, а также, предположительно, Богдан Бельский и шурин Фёдора — Борис Годунов, входивший в это время в ближайшее окружение царя.

На следующий день после смерти Ивана Грозного, 29 марта 1584 года Фёдор Иванович был наречён на царство. После этого из Москвы была удалена в Углич последняя жена Ивана Грозного Мария Нагая вместе с сыном Дмитрием и остальными родственниками. 10 июня 1584 года в Успенском соборе Московского Кремля прошла церемония торжественного венчания Фёдора Ивановича на царство.

Царь Фёдор Иванович

Созданный Иваном Грозным опекунский совет вскоре распался: часть его членов покинули Москву, другие же попали в опалу. По словам историков, уже осенью 1584 года наиболее влиятельной фигурой при дворе стал Борис Годунов.

Первые годы правления Фёдора Ивановича прошли под знаком преодоления социально-экономического кризиса, разразившегося под конец правления его отца из-за Ливонской войны и других причин. Одной из первых мер по его разрешению стала административная реформа, ликвидировавшая разделение государева двора на особый и земский дворы.

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Для укрепления помещичьего хозяйства были введены «заповедные лета», временно запрещавшие переход крестьян от одного землевладельца к другому в Юрьев день. Позже был также издан указ о пятилетнем сыске беглых крестьян и холопов. Однако, как отмечают историки, крестьяне при Фёдоре Ивановиче к земле прикреплены не были и поэтому говорить об их «закрепощении» в этот период некорректно.

В начале царствования Фёдора Ивановича завершился сибирский поход Ермака Тимофеевича. Уже в 1580-е годы началось систематическое освоение Западной Сибири. Были основаны Тюмень, Тобольск, Берёзов, Сургут, Тара и другие населённые пункты, из которых русские первопроходцы продвигались дальше на восток.

Усилены при Фёдоре Ивановиче были и южные границы Русского государства, на которых появлялись новые города-крепости. В этот период были, в частности, основаны Воронеж, Самара, Царицын (современный Волгоград), Елец, Кромы и Белгород. Также историки отмечают, что именно при Фёдоре Ивановиче Архангельск окончательно сформировался как город-порт.

Царь Фёдор Иванович

globallookpress.com

© Viktor Kornushin

Огромное внимание в 1580-е—1590-е годы уделялось архитектуре, градостроительству и развитию инфраструктуры. В Новгороде, Астрахани и Казани ремонтировались старые и возводились новые укрепления, началось строительство Белого города в Москве и Смоленского кремля. В различных регионах страны возводились новые монастырские храмы, был построен особый придел в честь святого Василия Блаженного собора Покрова Пресвятой Богородицы в Москве.

В северных и северо-восточных районах России с 1589 года действовал Судебник, возникший в Подвинье на основе Уложения о губных делах 1556 года и Уставной грамоты царя Фёдора Ивановича. Этот свод законов не был утверждён официально, но фактически признавался приказами. В нём были отражены актуальные на тот момент нормы уголовного, гражданского, административного и земельного права.

По итогам очередной войны между Русским государством и Швецией был заключён Тявзинский мирный договор 1595 года. Согласно его положениям, в состав России возвращались утраченные во время Ливонской войны населённые пункты Ивангород, Копорье, Корела и Ям. Русское государство временно восстановило выход к Балтийскому морю.

«В 1589 году было учреждено патриаршество на Руси, что означало независимость Русской Церкви от Константинополя», — рассказал в комментарии RT научный редактор проекта «Россия — Моя история» Иван Привалов.

В 1591 году состоялся поход сил Крымского ханства на Москву. Российские власти провели успешную мобилизацию и возвели временные укрепления. 15 июля под Москвой произошло ожесточённое сражение. Русские войска отбили все атаки и перешли в контрнаступление, после чего крымские войска отступили. Поражение оказалось настолько серьёзным, что поход 1591 года стал последним в истории Крымского ханства набегом на Москву.

Борис Годунов

РИА Новости

© Павел Балабанов

Фёдор Иванович умер 17 января 1598 года. Согласно свидетельствам первого патриарха Московского и Всея Руси Иова, перед смертью царь разговаривал с кем-то, называя его Святителем.

Царь не оставил после себя наследников. Единственная его дочь умерла в возрасте около полутора лет, а младший брат, царевич Дмитрий (сын Ивана Грозного) погиб при не до конца выясненных обстоятельствах в 1591 году в Угличе. Поэтому смерть царя вызвала политический кризис. В итоге Земский собор избрал новым монархом шурина Фёдора Ивановича Бориса Годунова, который до этого был наиболее влиятельным царедворцем — по мнению части историков, фактическим правителем государства. Таким образом Фёдор Иванович стал последним царём из московского дома Рюриковичей.

По мнению Ивана Привалова, фигура Фёдора Ивановича является одной из самых спорных и малоизученных среди русских правителей, и при этом многое указывает на то, что к фактическому управлению государством он отношения не имел. Но существует и альтернативная точка зрения.

«Хотя Фёдор Иванович по характеру был прямой противоположностью своему отцу Ивану Грозному, его царствование можно называть триумфальным. Оно было наполнено множеством успехов в разных сферах жизни», — говорит Дмитрий Володихин.

В начале XVII века Фёдор Иванович был канонизирован Русской Православной церковью как местночтимый московский святой-чудотворец. Впоследствии он получил прозвище Блаженный.