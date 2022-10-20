«Принципиально разные цели»: почему восстание Ивана Болотникова закончилось провалом

415 лет назад завершилось восстание Ивана Болотникова — один из крупнейших военных конфликтов Смутного времени в России. Повстанцы выдали царю Василию Шуйскому своих лидеров. По словам историков, несмотря на то что восстание провалилось, Смутное время на этом не закончилось, а будущее страны оставалось туманным ещё несколько лет. Об одном из самых сложных и неоднозначных событий в истории России — в материале RT.

20 октября 1607 года завершился один из самых масштабных вооружённых конфликтов Смутного времени в России — восстание Ивана Болотникова. У историков нет единого мнения относительного сути и роли этого события в истории страны. Также практически ничего достоверно не известно о том, кем на самом деле были предводители повстанцев.

Предпосылки к восстанию

Большинство историков сходятся во мнении, что восстание Ивана Болотникова следует рассматривать как производную от Смуты, охватившей русские земли на рубеже XVI—XVII веков. Московская ветвь Рюриковичей к этому времени пресеклась, элиты не могли найти устраивавшего всех претендента на престол, а из-за последствий тяжёлых войн и эпидемий экономическое положение в Русском государстве было крайне тяжёлым, что, в свою очередь, привело к росту социальной напряжённости.

В 1603 году некий человек (которого большинство исследователей сегодня считают монахом-расстригой Григорием Отрепьевым), находясь в Речи Посполитой, объявил себя выжившим сыном Ивана IV и законным претендентом на русский престол — царевичем Дмитрием. Его притязания поддержал влиятельный сандомирский воевода Юрий Мнишек, добившийся широкого содействия Лжедмитрию со стороны польско-литовских элит.

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В конце 1604 года Лжедмитрий и его покровители двинулись в поход в русские земли. Самозванец щедро раздавал обещания о введении различных свобод и ловко пользовался недовольством значительной части населения политикой, которую проводили правившие в то время страной Годуновы. Обратившись к москвичам, Лжедмитрий спровоцировал в столице восстание против Фёдора Годунова, захватил власть в стране и 31 июля 1605 года был венчан на царство.

Лжедмитрий пытался проводить в стране реформы и добивался компромисса между старыми боярскими элитами и своим окружением. Но, по словам историков, принципиального улучшения социально-экономической ситуации в Русском государстве он добиться не смог.

При этом оплата услуг наёмников и различных царских торжеств обходились казне недёшево, что тоже вызывало определённое недовольство. Ситуация максимально обострилась весной 1606 года, когда Лжедмитрий ввёл новые налоги для финансирования своих военных замыслов и содержания двора.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения москвичей, стало грубое поведение иностранных гостей, приехавших на бракосочетание Лжедмитрия с Мариной Мнишек. В итоге 27 мая 1606 года в Москве вспыхнуло восстание. Лжедмитрия убили, его тело сожгли, а золой выстрелили из пушки.

Одним из ключевых организаторов заговора против Лжедмитрия стал представитель рода Рюриковичей — князь Василий Шуйский, который после смерти Отрепьева был объявлен новым царём. Но его воцарение не стабилизировало ситуацию в стране. По словам историков, социально-экономическое положение в Русском государстве оставалось крайне напряжённым, а в южных регионах страны, где Лжедмитрий был достаточно популярен, стали распространяться слухи о его вероятном «спасении». Всё это стало предпосылками к серии вооружённых выступлений, известных под обобщающим названием «восстание Болотникова».

Василий Шуйский

© Wikimedia Commons/Public Domain

«Дворяне почуяли опасность»

У историков нет единой версии о происхождении Ивана Болотникова и изначальных обстоятельствах, при которых начались восстания, которые он на определённом этапе возглавил.

«Сведений о происхождении Болотникова крайне мало. Он некоторое время был то ли холопом, то ли боевым холопом князя Андрея Телятевского. По одной из версий, он происходил из обедневшей дворянской семьи и нанялся на службу к высокопоставленному князю», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

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Позднее Болотников якобы бежал к казакам, но через некоторое время попал в плен к крымским татарам и был продан рабом на галеры. Во время боя османов с христианским кораблём он был освобождён и добрался до Венеции, а затем решил вернуться в Русское государство.

По словам Захарова, по пути домой на территории Речи Посполитой Болотников встретился с представителями семьи Мнишеков и одним из самозванцев, выдававших себя за «выжившего» Лжедмитрия. Исследователи не исключают, что это был Михаил Молчанов, входивший в число приближённых к Лжедмитрию и захвативший при бегстве из Москвы царские вещи, в частности печать.

«Болотников попытался воспользоваться ситуацией для личного возвышения и выдал себя за человека, якобы имевшего большие связи в России. Мнишеки ему поверили и уполномочили его действовать в России в качестве эмиссара очередного Лжедмитрия», — рассказал Виталий Захаров.

Как отметил историк, Болотников прибыл в Путивль, где воеводой был недовольный Шуйским и присягнувший ранее на верность Лжедмитрию князь Григорий Шаховской. Заручившись поддержкой воеводы, Болотников начал готовить поход на Москву.

Иван Болотников

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Болотников и Шаховской объединили свои силы с участниками других восстаний против Шуйского, которые в это время начались в Русском государстве. В частности, к ним присоединились казаки под руководством Илейки Муромца, который выдавал себя за мифического «царевича Петра» — никогда не существовавшего сына царя Фёдора Иоанновича. Поддержал восстание также сотенный голова в Епифани Истома Пашков.

В конце 1606 — первой половине 1607 года восстанием была охвачена практически вся территория Русского государства к югу от Оки. Правительственные войска отступали. К Москве двинулись две повстанческие армии: одна — под командованием самого Болотникова, другая — под командованием Пашкова. Под их влиянием восстание начало распространяться на центральные районы страны.

«Значительная часть населения Русского государства не признавала Шуйского царём, считая его самозванцем. Болотникову оказывали помощь около 70 городов. В его армию массово вливались казаки, холопы и крестьяне», — отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН Андрей Богданов.

Восстание Болотникова

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Осенью 1606 года отряды Болотникова и Пашкова одержали ряд побед над царскими войсками и вышли к Москве. Численность их войска вызывает споры среди историков, но чаще всего его оценивают в 25—30 тыс. человек, что по меркам того времени было достаточно мощной армией.

«Болотников оказался аккумулятором для всех недовольных правлением Василия Шуйского», — подчеркнул Виталий Захаров.

Несмотря на наличие общего врага, во время стояния под Москвой повстанческое войско оказалось охвачено борьбой за лидерство и сословными противоречиями.

«Войско Болотникова просто не могло не расколоться — в его состав входили люди, имевшие принципиально разные цели. Холопы и крестьяне мечтали жить без бояр и дворян. В свою очередь, массово воевавшие под началом Пашкова дворяне, глядя на происходящее, почуяли опасность», — отметил Андрей Богданов.

По словам историков, входившие в состав отрядов Пашкова служилые люди и раньше старались не допускать грабежей, казней знати и расправ над представителями правительственных сил. А подчинённые Болотникова вели себя совсем иначе, и Пашков не мог на них повлиять.

Ивановские ворота и башня Кремля в Туле

© A.Savin/Wikimedia Commons/FAL

Когда Болотников настоял на своём единоличном командовании войском, Пашков вступил в тайные переговоры с правительством и в решающий момент перешёл на сторону царя вместе с верными ему войсками. Это предопределило поражение повстанцев под Москвой. Пашков после этого был приближен к центральной власти. В дальнейшем его род играл видную роль среди московской знати.

После перехода Пашкова в стан царя инициатива в боевых действиях перешла к правительственным силам, взятых в плен повстанцев казнили. В ответ на это сторонники Болотникова жестоко расправлялись с взятыми в заложники сторонниками Шуйского.

В начале 1607 года царским войскам удалось вернуть себе контроль над значительными территориями страны. Часть повстанцев укрылись от подчинявшихся Шуйскому войск в Калуге, Туле и других пока ещё подконтрольным им городах.

В районе Калуги войска Болотникова смогли нанести серьёзные потери царским войскам, но голод и нехватка боеприпасов заставили их покинуть город и отойти в Тулу, по пути обратив в бегство отряд правительственных сил.

Болотников сдаётся Шуйскому

© Wikimedia Commons/Public Domain

В мае 1607 года Шуйский провёл мобилизацию военных и материальных сил и двинулся в поход на Тулу. Численность правительственных войск достигала, по разным оценкам, от 50 до 100 тыс. человек. В боях на реках Восьма и Воронья отборные царские силы разгромили отряды повстанцев.

В июне правительственные войска развернулись под Тулой и заблокировали все коммуникации города. Осенью на реке Упе была возведена плотина, из-за которой во время дождей город начало затапливать. В рядах повстанцев зрел раскол. 20 октября они выдали царским войскам Болотникова и других лидеров восстания, находившихся в городе, завершив тем самым вооружённую борьбу. При этом Шуйский решил не проводить массовых расправ и отпустил всех повстанцев, кроме их руководителей. Участников похода царь щедро наградил.

По словам историков, существует легенда, что Шуйский пообещал «не проливать крови» никого из повстанцев, поэтому «царевич Пётр» был повешен, а Болотников — утоплен.

«В советской историографии было принято рассматривать восстание Болотникова как крестьянскую войну, но, по моему мнению, оно не подходит под такое определение. Повстанцы состояли из разношёрстных социальных групп, каждая из которых продвигала свои интересы. Классовой сути у восстания не было. Оно стало крупным эпизодом гражданской войны, которой всё Русское государство было охвачено в Смутное время», — заявил в разговоре с RT историк Евгений Спицын.

По словам Виталия Захарова, хотя Шуйский и одержал победу в военном противостоянии, сам факт настолько масштабного восстания показал слабость его позиций. Стали появляться новые самозванцы, претендующие на престол. В 1610 году Шуйский был свергнут с трона членами Государева двора и Боярской думы.

Как отметил Андрей Богданов, подавление восстания Болотникова и его убийство не остановили гражданское противостояние и существенно не повлияли на ситуацию в стране.

«Принципиально новую страну, великую Россию, создало уже народное ополчение под командованием Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина», — подытожил Андрей Богданов.