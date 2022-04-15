ФСБ опубликовала видео задержания исламистов в Калужской области

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Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания четырёх исламистов в Калужской области.
ФСБ опубликовала видео задержания исламистов в Калужской области
  • РИА Новости

В ходе обыска у них были обнаружены самодельные бомбы и компоненты для их изготовления.

Ранее ФСБ сообщила, что в Калужской области задержаны четыре исламиста из ячейки группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

По информации спецслужбы, один из задержанных исламистов «планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористического акта на военных объектах региона».

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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