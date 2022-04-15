В Калужской области задержаны четыре исламиста, один из них планировал теракт
- РИА Новости
В ведомстве отметили, что один из задержанных исламистов «планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористического акта на военных объектах региона».
Также в тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того, в изъятых средствах связи найдены инструкции по изготовлению бомбы и переписка с находящимися на Ближнем Востоке террористами.
Возбуждено дело по статье о приготовлении к теракту.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.