В Калужской области задержаны четыре исламиста, один из них планировал теракт

ФСБ сообщила, что в Калужской области задержаны четыре исламиста из ячейки группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

В ведомстве отметили, что один из задержанных исламистов «планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористического акта на военных объектах региона».

Также в тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того, в изъятых средствах связи найдены инструкции по изготовлению бомбы и переписка с находящимися на Ближнем Востоке террористами.

Возбуждено дело по статье о приготовлении к теракту.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.