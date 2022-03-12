Зампредседателя Совбеза России Медведев не будет пользоваться продуктами компании Meta

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не будет использовать продукты группы Meta в связи с антироссийской позицией их руководства. Об этом заявил помощник Медведева Олег Осипов.
Зампредседателя Совбеза России Медведев не будет пользоваться продуктами компании Meta
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Дмитрий Медведев не будет использовать медийные продукты группы Меtа в связи с занятой их руководством антироссийской позицией», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее о прекращении использования платформ Meta сообщили МВД России, Минобрнауки России, а также ряд российских губернаторов. Вместе с ними такое решение принял СПЧ.

Роскомнадзор ограничит доступ к соцсети Instagram после того, как её компания-владелец разрешила публиковать в ряде стран призывы к насилию против россиян.

Блокировка Instagram начнётся в ночь на 14 марта.

4 марта Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook в России.

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