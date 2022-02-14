Министр обороны Шойгу: для выдворения подлодки США предприняли «специальные действия»

Иностранная подлодка, обнаруженная российскими военными на Дальнем Востоке в территориальных водах России, была, скорее всего, американской, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. На выдворение субмарины ушло почти три часа, подчеркнул он в разговоре с президентом страны Владимиром Путиным.

«В результате специальных действий по этой лодке, трёхкратных действий, лодка была выдворена из вод России. Совершенно непонятна, необоснованна такого рода активность на востоке», — сказал Шойгу.

Ранее Минобороны России сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка США типа Virginia.

После обнаружения подлодки её экипажу было приказано «всплыть немедленно». Экипаж судна требование проигнорировал, после чего российский фрегат применил специальные средства, а субмарина с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

Впоследствии Министерство обороны России вызвало военного атташе США. Ему вручили ноту в связи с соответствующими действиями американской подлодки.