Врач Калинчев рассказал о последствиях употребления фастфуда и полуфабрикатов

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Анастасия Румянцева
Врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с RT рассказал о последствиях регулярного употребления фастфуда и полуфабрикатов.
Врач Калинчев рассказал о последствиях употребления фастфуда и полуфабрикатов
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«Основной вред от регулярного употребления нездорового питания — это лишние килограммы жира. Сначала лишний вес, а потом ожирение. Такой путь у 60% населения развитых стран. У остальных людей, которые не склонны к лишним килограммам, будет обострение хронических желудочно-кишечных заболеваний, хронического гастрита, панкреатита, желчекаменной болезни», — рассказал специалист.

Также, по его словам, регулярное употребление фастфуда приводит к ухудшению качества тела и к целлюлиту.

«Вред от полуфабрикатов будет от того, что в «нечистом» питании достаточно много простых углеводов, неполезных жиров, но это будет в меньшей степени, чем классический фастфуд, способствовать формированию некачественного тела с относительным избытком жировой и дефицитом мышечной массы», — рассказал Калинчев.

Эксперт добавил, что «эпизодическое» употребление полуфабрикатов можно считать нормальным, но при этом должно быть организовано полноценное трёхразовое питание.

Ранее руководитель отдела клиники Института питания РАМН профессор, доктор биологических наук Андрей Васильев напомнил, почему может быть вреден фастфуд.

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