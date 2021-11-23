Доктор биологических наук Васильев напомнил о вреде фастфуда

Руководитель отдела Клиники Института питания РАМН профессор, доктор биологических наук Андрей Васильев напомнил, почему может быть вреден фастфуд.

«Претензии нужно предъявлять не к самой еде, а к способу приготовления. В одном ресторане масло поменяют, в другом на нём пожарят блюдо десять раз. Технология приготовления продукта разная для каждого конкретного вида масла. Конечно, если одно и то же масло использовать бесконечно, возможно образование канцерогенных веществ», — цитирует эксперта Pravda.Ru.

По словам Васильева, нельзя превращать фастфуд в постоянный рацион питания, поскольку быстрая еда не может похвастаться сбалансированностью содержания белков, углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов.

Как отметил эксперт, человек в избытке получает углеводы и жиры, тогда как организму нужно и всё остальное.

«Неудивительно, что избыточным весом страдают и дети: намного быстрее и комфортнее для родителей быстренько затолкать в ребёнка гамбургер, чем корпеть над куриным супом дома», — сказал Васильев.

Он напомнил, что несбалансированное питание может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта и быстрому ожирению.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.