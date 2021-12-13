В Госдуме предложили ограничить участие детей в рекламе фастфуда

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить использование образов несовершеннолетних в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что эксперты в области здравоохранения неоднократно обращали своё внимание на то, что регулярное потребление фастфуда и сахаросодержащих напитков может оказывать негативное воздействие на здоровье, в том числе здоровье детей.

В то же время в России, не имея установленных законодательных ограничений, производители фастфуда и сахаросодержащих напитков активно используют в своих рекламных кампаниях детей-актёров, образы несовершеннолетних, привлекая интерес данной возрастной группы к своей продукции, добавил Фёдоров.

«В целях защиты здоровья детей, минимизации рисков формирования у них вредных пищевых привычек прошу вас оценить целесообразность ограничить право производителей фастфуда и сахаросодержащих напитков обращаться в рекламе к несовершеннолетней аудитории, в том числе с помощью использования образов несовершеннолетних непосредственно в рекламных материалах», — говорится в обращении.

В настоящее время в соответствии с законодательством запрещено обращаться к несовершеннолетней аудитории и использовать образы несовершеннолетних в рекламе алкогольной продукции, оружия, азартных игр (ст. 21, 26, 27 закона о рекламе).

Ранее в России предложили ввести регламент, который обяжет производителей фастфуда в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции, а также снабжать её надписями и картинками о вреде для здоровья.