В России предложили маркировать фастфуд предупреждениями о его вреде

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести регламент, который обяжет производителей фастфуда в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции, а также снабжать её надписями и картинками о вреде для здоровья. Копии обращений на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT.

Волынец подчеркнула, что в фастфуде и полуфабрикатах для домашнего приготовления присутствуют трансжиры, канцерогены, а также соль, сахар, жиры, которые особенно вредны в такой высокой концентрации для здоровья детей.

«В целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей, сохранения их здоровья и здоровья населения Российской Федерации в целом прошу вас инициировать разработку и введение в действие регламента, который обяжет производителей в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции на упаковке даже при продаже в пунктах питания и снабжать опасную для здоровья продукцию надписями и картинками о том, что употребление данной продукции опасно для здоровья», — говорится в тексте обращения.

Общественница также добавила, что в соответствии с регламентом производители фастфуда и содержащих вредные компоненты полуфабрикатов должны наносить эту информацию цветом, контрастирующим с самой упаковкой.

Отмечается, что надпись «Содержит вредные для здоровья компоненты» должна занимать не менее 17% всей площади упаковки, в то время как картинки с изображением последствий употребления продукции и различных заболеваний, вызываемых её употреблением, — не менее 50% площади упаковки.

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил ограничить рекламу фастфуда в России.