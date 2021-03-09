В России предложили ограничить рекламу фастфуда

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил ограничить рекламу фастфуда в России. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что эксперты (в том числе из Всемирной организации здравоохранения) не раз подчёркивали, что систематическое потребление фастфуда может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

В ряде зарубежных стран в целях сокращения числа приверженцев ресторанов быстрого питания были введены ограничения на рекламу фастфуда.

В то же время в России рестораны быстрого питания имеют право использовать все рекламные инструменты для продвижения собственной продукции. Благодаря этому регулярное посещение данных заведений стало своего рода стилем жизни для многих граждан России.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении в России ограничений на рекламу заведений быстрого питания и их продукции, а именно полностью запретить подобную рекламу в печатных СМИ, сети Интернет, на наружных уличных конструкциях, предназначенных для размещения рекламы, а также рекламу фастфуда на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили ввести акциз на сахаросодержащие напитки.