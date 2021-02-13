В Госдуме предложили ввести акциз на сахаросодержащие напитки

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести акцизы на сахаросодержащие напитки. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко имеется в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что акцизные сборы или специальные налоги на сахаросодержащие напитки в некоторых странах применяются как механизм, направленный на снижение потребления данной продукции.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность введения специального акцизного сбора на реализуемые внутри России сахаросодержащие напитки, оценить возможный размер данного сбора», — говорится в тексте обращения.

Помимо этого, депутат предложил массово информировать граждан России об опасности потребления пищевой сахаросодержащей продукции, особенно для детей, путём распространения такой информации через СМИ и интернет.

Граждане, как отметил парламентарий, должны понимать, что сахаросодержащая продукция способствует возникновению диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а у детей возможно образование воспалительных процессов в головном мозге.

Подробнее — в материале RT.